الإمارات ضمن الـ 20 الأوائل عالميًا في 8 مؤشرات خاصة بالتغير المناخي

أعلنت دولة الإمارات عن تصنيفها بين عشرين دولة في 8 من أبرز مؤشرات التنافسية العالمية في مجال التغير المناخي والبيئة خلال عام 2020.وأظهرت البيانات - التي يرصدها المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء الإماراتي، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية اليوم الاثنين - حصول دولة الإمارات على المركز الأول في مؤشر القوانين البيئية ضمن تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2020، الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية، والمركز الأول عالميًا في مؤشر الرضا عن جهود المحافظة على البيئة ضمن تقرير مؤشر الازدهار الصادر عن معهد "ليجاتم".ويعني مؤشر القوانين البيئية بقياس مدى تحديث القوانين البيئية وفقًا لأفضل الممارسات ومدى تغطيتها للملفات البيئة المختلفة، فيما يختص مؤشر الرضا عن جهود المحافظة البيئية بقياس الرضا العام عن الجهود المبذولة للحفاظ على استدامة البيئة للأجيال المقبلة.وأشارت بيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء إلى أن دولة الإمارات واصلت خلال العام الماضي تعزيز موقعها على صعيد التنافسية العالمية في مجال التغيير المناخي والبيئة، حيث حققت المرتبة التاسعة في مؤشر مشاكل التلوث والمركز 16 في مؤشر نمو مساحة الغابات والمركز 17 في مؤشر التنمية المستدامة ضمن الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2020.كما حققت المركز 15 في مؤشر قلة تلوث المحيطات والمركز 16 في مؤشر قلة حدوث الفيضانات ضمن تقرير مؤشر الازدهار، إلى جانب تحقيق المركز 20 في هدف مؤشر صحة المحيط – المياه النظيفة 0-100 ضمن مؤشر أهداف التنمية المستدامة الصادر عن مؤسسة "بيرتلمان ستيفتينج" وشبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة.وتؤكد النتائج نجاح جهود دولة الإمارات وريادتها العالمية في حماية البيئة وضمان استدامة مواردها الطبيعية وتنوعها البيولوجي، وعلى دورها الفاعل في الجهود الدولية لمعالجة تحديات التغيير المناخي.وتسعى الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021 لتحقيق بيئة مستدامة من حيث جودة الهواء، والمحافظة على الموارد المائية، وزيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة، وتطبيق التنمية الخضراء.