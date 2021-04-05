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رئيس التحرير التنفيذي
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حوادث

وزيرا العدل والاتصالات يفتتحان فرعي توثيق مميزين بأكتوبر والشيخ زايد

الإثنين 05/أبريل/2021 - 12:58 م
جريدة الدستور
حسام محفوظ
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افتتح المستشار عمر مروان، وزير العدل، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم، فرعي التوثيق المميزين بالمركز التجاري بمول العرب بالسادس من أكتوبر، وبالنادي الاجتماعي بمنتجع سوديك بالشيخ زايد، ويتم خلالهما تقديم خدمات التوثيق المميكنة للمواطنين بشكل مميز نظير مقابل عن تكلفة الأعمال المميزة المقدمة لهم.

ويأتي إنشاء هذين الفرعين في إطار الشراكة المجتمعية للقطاع الأهلي، وفي ضوء ما تبذله وزارة العدل من مساع حثيثة لتطوير وتنويع أساليب تقديم خدمات التوثيق للمواطنين بما يلبي متطلباتهم في خدمة سريعة وميسرة، وكذلك في إطار التعاون بين وزارتي العدل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث يتم إتاحة الخدمة من خلال آليات تضمن توفير الوقت والجهد إذ يعمل الفرعان بنظام الحجز المسبق عبر تطبيق " أرغب في عمل توكيل " على الهواتف المحمولة للحد من الزحام والتكدس.

و يتاح الحجز كل نصف ساعة على مدار اليوم، إلى جانب تقديم خدمات التوثيق من خلال منصة " مصر الرقمية "، كما تقتصر كافة التعاملات المالية بهما على بطاقات الدفع الائتماني بأنواعها، تحقيقًا لما تستهدفه الدولة من التحول الرقمي في الخدمات الحكومية، ويتم ولأول مره إتاحة خدمة " رجال الأعمال" بفرع توثيق سوديك والتي يتم الحجز لها عبر ذات التطبيق كل 45 دقيقة لعدد محدود بمقابل مالي إضافي.

حضر فعاليات الافتتاح المستشار أشرف رزق، مساعد وزير العدل لشؤون الشهر العقاري والتوثيق، والمهندس خالد العطار، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي والميكنة.

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