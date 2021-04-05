رئيس دونيتسك: فرصة وقف الصراع العسكرى فى دونباس «ضئيلة للغاية»

أعلن رئيس جمهورية "دونيتسك الشعبية" المعلنة من جانب واحد في جنوب شرق أوكرانيا، دينيس بوشلين، أن فرصة وقف الصراع العسكري في "دونباس" ضئيلة للغاية، مشيرا إلى أن دونيتسك مستعدة لأي تطور في الأحداث.وقال بوشلين اليوم الاثنين "بالحكم على تصرفات كييف، فإن فرصة وقف الصراع العسكري ضئيلة للغاية، لقد فعلت جمهورية "دونيتسك" وكذلك جمهورية"لوجانسك" كل ما هو ممكن حتى يتم حل النزاع بطريقة سياسية".وأضاف:" للأسف كييف تفكر باتجاه مختلف تماما، وهذا كل ما نراه الآن من جانب أوكرانيا"، مؤكدا أنهم مستعدون تماما لأي تطور للأحداث.يُذكر أن مسألة تسوية الوضع في إقليم "دونباس" تجري في إطار عمل مجموعة مينسك للاتصال، التي وافقت على ثلاث وثائق تحدد الخطوات للحد من تصاعد الأزمة،إلا أن الاشتباكات مستمرة بين الحين والآخر،رغم اتفاقات الهدنة الموقعة.