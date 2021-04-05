جامعة القناة تقدم تقريرًا عن الاختبارات الإلكترونية للمجلس الأعلى للجامعات

عقد اليوم الإثنين، اجتماع المجلس الأعلى لشئون التعليم والطلاب، برعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى وبرئاسة الدكتور محمد لُطيف الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات.وبرعاية الدكتور أحمد زكى رئيس جامعة قناة السويس شارك الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة القناة لشئون التعليم والطلاب بالمجلس الأعلى للجامعات لشئون التعليم والطلاب.وقام شقيدف أثناء المجلس بعرض تقرير تفصيلى عن الإختبارات الإلكترونية بالجامعة خلال إمتحانات الفصل الدراسي الأول بمقر مركز الإختبارات الإلكترونيه بكلية الطب بمبني المعامل "أ" بكليه الطب بسعة 430 جهاز كمبيوتر.وأشار شقيدف إلى أنه جار العمل على تجهيز مركز الاختبارات الإلكترونية بكلية الطب البيطري بعدد 530 جهاز كمبيوتر، موضحًا منظومة الإختبارات الإلكترونيه بالجامعة من حيث إمكاناتها وتأمينها وسريه الاختبارات ومراقبة الامتحانات وانتظام اللجان،و إصدار التقارير المختلفة عن جوده الاختبار وأداء كل طالب في الامتحان،ايضا سيتم تناول تقارير عن الاختبارات الإلكترونيه التي تمت خلال الفصل الدراسي الاول والإجراءات الإحترازية التى تم إتعباها في الامتحانات وإحصائيات الامتحانات الالكترونيه المختلفة.