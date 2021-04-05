حشد عسكري روسي في القطب الشمالي لاختبار أسلحة حديثة

أظهرت صور للأقمار الاصطناعية، حشد عسكري روسي، غير مسبوق في القطب الشمالي، لاختبار أحدث أسلحتها في منطقة جليدية خالية في محاولة لتأمين ساحلها الشمالي وفتح طريق شحن رئيسي من آسيا إلى أوروبا، وفقًا لشبكة "سي إن إن" الأمريكية.وأعرب خبراء الأسلحة ومسؤولون غربيون عن قلقهم بشأن تطوير روسيا سلاح فائق القدرات وهو "بوسيدون 2M39"، بناء على طلب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتن.كما أعرب خبراء الأسلحة والمسؤولون الغربيون عن قلقهم بشكل خاص بشأن "سلاح فائق" روسي، وهو طوربيد بوسيدون.وحسب الشبكة الأمريكية، فيتم تطوير الطوربيد بسرعة مع طلب بوتين تحديثًا لـ "مرحلة رئيسية" من الاختبارات التي بدأت في فبراير الماضي بإشراف وزير الدفاع سيرجي شويجو، مع إجراء مزيد من الاختبارات هذا العام، وفقًا لتقارير متعددة في وسائل الإعلام الحكومية.ولفتت إلى أنه يتم تشغيل هذا "الطوربيد الشبح" بواسطة مفاعل نووي، ويرغب المصممون الروس في استخدامه للتسلل عبر الدفاعات الساحلية - مثل تلك الموجودة في الولايات المتحدة - في قاع البحر.