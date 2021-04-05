الكرملين: روسيا تحرك قواتها داخل أراضيها ولا تشكل أي تهديد لأحد

قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إن روسيا تحرك قواتها داخل أراضيها على الحدود مع أوكرانيا بالشكل الذي تعتبره ضروريا، مؤكدا أن روسيا لا تشكل تهديدا لأي دولة أخرى.وأضاف بيسكوف، الإثنين، ردا على طلب التعليق على تقارير تزعم بأن وحدات عسكرية روسية تتحرك في جميع أنحاء منطقة روستوف بلوحات معدنية معتّمة- "لم يتجول أحد ولا يتجول، والجيش الروسي يتحرك على الأراضي الروسية في الاتجاهات التي يعتبرها ضرورية والذي يعتبر أنه من الضروري ضمان الأمن والأمن الموثوق به لبلدنا، هذا لا ينبغي أن يسبب أدنى قلق لأي شخص".يذكر أن الكرملين أكد في وقت سابق أن تحرك القوات الروسية داخل أراضيها "لا ينبغي أن يزعج أحدا، ولا يشكل أي تهديد لأحد"، لافتا إلى أن روسيا تتخذ الإجراءات اللازمة لضمان أمن حدودها.