أستاذ بـ «علوم طنطا» يفوز بجائزة «خليفة التربوية» على مستوى الوطن العربي

أعلن الدكتور محمود ذكى، رئيس جامعة طنطا، فوز الدكتور محمد لبيب سالم، أستاذ علم المناعة بكلية العلوم بالجامعة والمشرف على مركز بحوث تنمية إقليم الدلتا، بجائزة خليفة التربوية فى مجال التعليم العالى فئة الأستاذ الجامعي المتميز فى البحث العلمى، على مستوى الوطن العربي.جاء ذلك عقب اعتماد الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مجلس أمناء جائزة خليفة التربوية أسماء الفائزين بالجائزة لدورتها الرابعة عشرة 2021.هنأ رئيس جامعة طنطا، الدكتور محمد لبيب سالم بهذه الجائزة التى تعكس تاريخه العلمى والبحثى المتميز وتؤكد جودة بحوثه المتميزة والرائدة فى مجال التخصص، بينما أكد الدكتور كمال عكاشة، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، استمرار تقديم الدعم لأبناء الجامعة من العلماء والباحثين.حصل الدكتور محمد لبيب سالم على العديد من الأوسمة والتكريمات، منها تكريم جامعة طنطا مؤخرا لفوزه بجائزة الجامعة للتميز العلمي لعام 2020، وأيضا ظهور اسمه ضمن قائمة جامعة ستانفورد الأمريكية لأفضل 2% من علماء العالم لعام 2020، وحصول أبحاثه على أعلى نسبة اقتباس علمى فى عام 2019.كما حصل على جائزة الدولة التقديرية وكرمه الرئيس السيسى في عيد العلم عام 2019 بمنحه وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى، وجائزة الدولة التشجيعية عام 2003، جائزة الدولة للتفوق عام 2009، ثم جائزة جامعة طنطا التقديرية عام 2015.