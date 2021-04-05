رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 05 أبريل 2021 الموافق 23 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

أستاذ بـ «علوم طنطا» يفوز بجائزة «خليفة التربوية» على مستوى الوطن العربي

الإثنين 05/أبريل/2021 - 12:52 م
جريدة الدستور
حسام فوزي جبر - شريف عبد الغني
طباعة
أعلن الدكتور محمود ذكى، رئيس جامعة طنطا، فوز الدكتور محمد لبيب سالم، أستاذ علم المناعة بكلية العلوم بالجامعة والمشرف على مركز بحوث تنمية إقليم الدلتا، بجائزة خليفة التربوية فى مجال التعليم العالى فئة الأستاذ الجامعي المتميز فى البحث العلمى، على مستوى الوطن العربي.

جاء ذلك عقب اعتماد الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مجلس أمناء جائزة خليفة التربوية أسماء الفائزين بالجائزة لدورتها الرابعة عشرة 2021.

هنأ رئيس جامعة طنطا، الدكتور محمد لبيب سالم بهذه الجائزة التى تعكس تاريخه العلمى والبحثى المتميز وتؤكد جودة بحوثه المتميزة والرائدة فى مجال التخصص، بينما أكد الدكتور كمال عكاشة، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، استمرار تقديم الدعم لأبناء الجامعة من العلماء والباحثين.

حصل الدكتور محمد لبيب سالم على العديد من الأوسمة والتكريمات، منها تكريم جامعة طنطا مؤخرا لفوزه بجائزة الجامعة للتميز العلمي لعام 2020، وأيضا ظهور اسمه ضمن قائمة جامعة ستانفورد الأمريكية لأفضل 2% من علماء العالم لعام 2020، وحصول أبحاثه على أعلى نسبة اقتباس علمى فى عام 2019.

كما حصل على جائزة الدولة التقديرية وكرمه الرئيس السيسى في عيد العلم عام 2019 بمنحه وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى، وجائزة الدولة التشجيعية عام 2003، جائزة الدولة للتفوق عام 2009، ثم جائزة جامعة طنطا التقديرية عام 2015.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزير الخارجية من كينشاسا: تفاوضنا لعشر سنوات حول سد النهضة.. وأمامنا فرصة أخيرة

«المتحدة» تعلن وقف مسلسل «الملك» وتشكيل لجنة من المتخصصين لمراجعته

خريطة مسلسلات رمضان 2021

الشرطة تغلق كوفي شوب حسن شاكوش بالشمع الأحمر


الصور

image description

محافظ أسيوط يتقدم الجنازة العسكرية للشهيد العميد محمد زناتي

image description

وزير التعليم العالي يضع حجر أساس مستشفى جامعة حورس

image description

جامعة أسيوط: زيادة الطاقة الاستيعابية إلى 64 سرير عناية مركزة ومتوسطة

image description

جامعة أسيوط تسلم عقود وحدات سكنية بـ«الرحاب» لـ480 منتفعا

image description

«أسيوط»: متابعة تنفيذ الوحدات الصحية وتطوير الريف ضمن «حياة كريمة»

الأكثر قراءة

تفاصيل القبض على 3 مطربين بينهم حسن شاكوش أثناء افتتاح كافيه بمدينة نصر

القصة الكاملة للقبض على حسن شاكوش

أسعار الدواجن اليوم الإثنين 5-4-2021

وصول حسن شاكوش لمحكمة مدينة نصر وإيداعه الحجز

إنفوجراف

image description

أسبوع الانتصارات الكبرى

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

للتهنئة.. صور رمضان 2021 مناسبة للواتس آب والفيس بوك

تردد إذاعة الشرق الأوسط على الراديو وخريطة البرامج في رمضان 2021

انخفاض عدد الأجانب العاملين بشكل غير قانوني في روسيا خلال 2020

إصدار أكثر من 420 ألف جواز سفر أيرلندي للمقيمين في بريطانيا

أيام زمان

لماذا فشل أحمد رمزي في الزواج من شمس البارودي؟

فقد سمعه ولم يمش في جنازته أحد.. مأساة زكي رستم

«كل الستات بتحبه».. شقيقة رشدي أباظة تكشف أسرار الدنجوان

«نص كلمة»... كيف سبق أحمد رجب «تويتر» بنصف قرن؟

مقالات الرأي
جمال-أسعد
الخطوط الحمراء
القس. رفعت فكرى
الهوية المصرية
لواء.حمدى البطران
عندما يتحدث الرئيس
لواء. محسن الفحام
رجل يصنع التاريخ
المزيد

الثقافة

متخصصون: الكتاب الرقمي والصوتي البديل الأرجح لحل مشكلة النشر

جاليري مصر يتألق في فعاليات آرت دبي 2021

فتح باب الحجز للمشاركة في معرض القاهرة الدولي للكتاب

راعي الفنون.. متحف محمود خليل يرصد الحياة الأرستقراطية في منتصف القرن الـ20