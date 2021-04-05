الغاز الأمريكي: انخفاض أسعار العقود الآجلة بعد أكبر مكاسب أسبوعية منذ فبراير

تراجعت العقود الآجلة للغاز الطبيعي في الولايات المتحدة، بعد أكبر مكاسب أسبوعية منذ فبراير، حيث محت توقعات الأرصاد الجوية بطقس أكثر دفئا، تأثيرات ارتفاع صادرات الغاز الطبيعي المسال.وانخفضت العقود الآجلة لشهر مايو بنسبة 2% إلى 2.587 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية عند الساعة الثامنة و14 دقيقة صباحا بتوقيت لندن، وفقا لما نقلته وكالة "بلومبرج" للأنباء.وكانت الأسعار ارتفعت بـ 3.2% الأسبوع الماضي، وكانت هذه هي أكبر زيادة منذ 19 فبراير عندما عطّل الطقس المتجمد في تكساس إنتاج الغاز.