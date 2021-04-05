روسيا: عدم التنبؤ بالسياسة الأمريكية يشكك في موثوقية الدولار بالتعاملات التجارية

قال ألكسندر بانكين، نائب وزير الخارجية الروسي، اليوم الاثنين إن التراجع في إمكانية التنبؤ بالسياسة الأمريكية، يشكك في موثوقية وملاءمة استخدام الدولار في التعاملات التجارية المتبادلة.وأشار المسؤول الروسي إلي أن تقليص استخدام الدولار في التسويات المتبادلة في العمليات التجارية،كان رد فعل موضوعيا على الواقع الجيوسياسي الحالي.وأضاف نائب وزير الخارجية الروسي: "من المنطقي أن تضطر البلدان والشركات في مثل هذه الظروف، إلى اتخاذ تدابير تهدف إلى تقليل الخسائر والمخاطر الاقتصادية أثناء المعاملات، وتهتم بتطوير آليات بديلة للتسويات المتبادلة، لذلك فإن التوسع في استخدام العملات النقدية الوطنية في العمليات التجارية مع الدول الأخرى أصبح يحظى بأهمية متزايدة، وأصبح مجالا مهما في جدول الأعمال الاقتصادي الخارجي الحالي".ومن جهة أخرى، أعلن نائب وزير الخارجية أن روسيا لا تستبعد ظهور نظام بديل للدفع السريع "سويفت"، مشيرا إلى أنه "أخذا في الاعتبار التطور السريع للعملات الرقمية وبلوكتشين، فمن الواضح أن أساس التسويات الدولية يمكن تشكيله على أساس تكنولوجي جديد تماما".ورأى الكسندر بانكين أن تطوير أنظمة "سويفت" بديلة، التي ستكون أكثر تقدما ولن تدعي احتكارا في هذا المجال، "هو ليس فقط استجابة للواقع الجيوسياسي الحالي، ولكن أيضا استجابة للحاجة إلى تحديث طرق الدفع مع الأخذ بعين الاعتبار الإنجازات المتقدمة الحديثة في المجال الرقمي".يشار إلى أن "سويفت" هو نظام دولي بين البنوك لتحويل المعلومات وإجراء المدفوعات، وترتبط به أكثر من 11 ألف مؤسسة كبرى في حوالي 200 دولة.وكانت السلطات الروسية أشارت في وقت سابق، إلى أن الولايات المتحدة، من خلال سياسة العقوبات التي تنتهجها، تقوض الثقة في الدولار، وتقلل من استثماراتها في الدين العام الأمريكي، وتساهم هي نفسها في زيادة التجارة الخارجية بالروبل والعملات الأخرى.