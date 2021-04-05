راعي الفنون.. متحف محمود خليل يرصد الحياة الأرستقراطية في منتصف القرن الـ20

قبل مرور أقل من 24 ساعة على الحدث العالمي الذي نظمته مصر، والمتمثل في موكب نقل المومياوات الملكية، الذي تابعه العالم، واحتفى به الجميع، جاء حفل افتتاح متحف محمد محمود خليل وحرمه، بعد إغلاق استمر 10 سنوات عقب تطويره وتحديثه، والذي يعد المتحف الأهم في الوطن العربي، لتأكيده على قوة مصر الناعمة وقدرتها على التحدي والتصدي لأي أفكار ظلامية، أو مسيئة للبلاد.وقال الفنان طارق مأمون، مدير المتحف، إن العرض المتحفي الخاصة بالمتحف، يضم أعمال تمثل المدرسة الكلاسيكية الجديدة، وأعمال من المدرسة الرومانتيكية، لافتا إلى أهمية فناني تلك المدارس، لأنهم يحظون بمكانة دولية كبيرة، في تاريخ الحركة التشكيلة العالمية.وأضاف في تصريحاته لـ"الدستور"، أن العرض يكشف رصد دقيق لتطور حركة الفن التشكيلي العالمي من 1770 ميلادية حتى منتصف القرن العشرين، بالاضافة إلى أن الجانب الآخر في العرض يضم مقتنيات محمد محمود خليل من الأعمال الخزفية، و"علب الك" الخاصة بالسياسي الراحل، والأحجار الكريمة التي جلبها من بلاد مختلفة، والتي تمثل في مجملتها الطبقة الاستقراطية في منتصف القرن الـ 20.وأشار إلى أن المتحف يقدم تنوع بين التفضيلات الجمالية للفن العالمي، والحرف والصناعات التي كان معني بها الطبقة الاستقراطية في تلك الفترة، فضلا عن تقديم جولة في عقل محمد محمود خليل وحرمه السياسي، وراعي الفنون.وأوضح أن العرض المتحفي الحالي يضم أعمال كل فنان في مساحة واحدة، لمنح فرصة للمشاهدة لرؤية التغيرات الأسلوبية والفلسفية في أعماله.وقالت وزيرة الثقافة، إن افتتاح متحف محمد محمود خليل وحرمه، يمثل قيمة مضافة لقوة مصر الناعمة باعتباره اثراء لبنيتها الثقافية، حيث يعد من أهم المواقع المتخصصة فى العالم لما يضمه من مجموعات فنية نادرة تشكل جزء من كنوز إبداعات الحضارة الانسانية.وأضافت أن إعادة افتتاحه تأتى ضمن الخطة الشاملة الهادفة إلى تطوير المتاحف الفنية والقومية بمختلف أنحاء الجمهورية.وأكدت أن متحف محمد محمود خليل وحرمه مفتوح مجانا للجمهور لمدة شهر، ووجهت الدعوة لكل أبناء الوطن لزيارته للتأكيد على فكرة الثقافة البصرية والاطلاع على المقتنيات التى تعد فخرا لكل مصري.فيما أشار الدكتور خالد سرور، رئيس قطاع الفنون التشكيلية، إلى أن عدد اللوحات فى المتحف يصل إلى 304 لوحات من إبداعات 143 مصور «رسام»، من بينها 30 لوحة لتسعة مصورين، كما يبلغ عدد التماثيل البرونزية والرخامية والجبسية حوالي 50 تمثالًا من صنع 14 مثالًا، موضحًا أن المقتنيات تضم أعمالا لمجموعة من عظماء التشكيليين العالميين منهم: «فان جوخ، بول جوجان، رينوار، كلود مونيه، لوتريك، ادوار مانيه، الفريد سيسلى، رودان، ديجا»، وبعض أعمال فنانى المدرسة الرومانتيكية منهم فرومتان، ديلاكروا، بارى انطون لويس وفنانى المدرسة الكلاسيكية منهم: «روبنز، فانترهالتر»، وفنانى المناظر الخلوية إلى جانب مجموعة فازات وأوانى من الخزف والبورسلين من فرنسا وتركيا وإيران والصين، بالإضافة إلى بعض التحف الصينية الدقيقة والمصنوعة من الأحجار النصف كريمة.ويتفاوض القائمين على المتحف في الوقت الحالي، حول تحديد سعر تذكر دخوله، بعد انتهاء فترة السماح لزيارته مجانيًا.وافتتح المتحف مساء أمس، الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، وبحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، اللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، المهندس سيد فاروق رئيس شركة المقاولون العرب، وعدد من سفراء وممثلي الدول العربية بالقاهرة مع الدكتور خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية، وقيادات وزارة الثقافة.«متحف محمد محمود خليل وحرمه»، تم تشييده كمقر اقامة للسياسى المصرى الذى يحمل اسمه عام 1915 علي الطراز الفرنسي وتبلغ مساحته 1400م2 وتحيطه حديقة تبلغ مساحتها حوالى 2400م2 ومكون من أربعة طوابق.وأوصى مالكه الذى توفى عام 1953 بالمبنى والمقتنيات لزوجته على أن يتم تحويله إلى متحف يتبع الحكومة المصرية بعد رحيلها، وكان افتتاح القصر كمتحف لأول مرة عام 1962 نقل بعدها الي قصر الامير عمرو ابراهيم بالزمالك عام 1971 ثم أعيد افتتاحه عام 1979.وبعد تحويل المقر لمتحف أصبح أحد أهم صروح الفن التشكيلي فى العالم لما يضمه من مقتنيات ثمينة، ثم تم إغلاقه للتطوير واستمر الإغلاق أكثر من 10 سنوات وبدأت أعمال التطوير عام 2014 لتشمل عدة مراحل ضمت كافة الأعمال والمعالجات الإنشائية من شبكات التكييف والتهوية، منظومة الكهرباء والمياه، مكافحة الحريق وتطوير نظم الإطفاء، تطوير محطة الطاقة الرئيسية، تحديث تجهيزات المتحف ككل وتحديث سيناريو العرض المتحفى إلى جانب إضافة خدمات للجمهور، كما تم تأمين المتحف وجميع محتوياته بتكنولوجيا المانية تشمل أحدث انظمة الكاميرات ووسائل التامين العالمية المعتمدة فى أكبر متاحف العالم وبأكثر من أسلوب تأميني.