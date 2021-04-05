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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

3 وزراء يشاركون في اجتماع اللجنة التوجيهية بين مصر واليابان

الإثنين 05/أبريل/2021 - 12:48 م
اجتماع اللجنة التوجيهية
اجتماع اللجنة التوجيهية بين مصر واليابان
نورهان عبدالرحمن
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عُقد أمس الاجتماع السادس للجنة التوجيهية للشراكة بين الجانبين المصري والياباني، بحضور الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور هاني هلال، أمين عام اللجنة ووزير التعليم العالي الأسبق.

وشارك من الجانب الياباني السفير نوكي ماساكي، سفير اليابان لدى مصر، وماتسوناجا هيديكي، مدير عام إدارة الشرق الأوسط وأوروبا بالهيئة اليابانية للتعاون الدولي "جايكا"، والذي يزور مصر حاليًا، وأومورا يوشيفومي، رئيس مكتب جايكا بمصر، بالإضافة إلى عدد من ممثلي الوزارات والمسؤولين الحكوميين من كلا الجانبين.

واستعرض الجانبان خلال الاجتماع التقدم المحقق في مختلف المشاريع القائمة تحت مظلة الشراكة بما في ذلك المدارس المصرية اليابانية"EJS"، ومشروع تنمية الموارد البشرية المتضمن برامج المنح الدراسية لليابان، والجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا "E-JUST" بالإضافة إلى مشروعات التعليم الفني وتنمية الطفولة المبكرة.

وأشاد الجانبان بالتقدم الملموس والتعاون المشترك بين الجانبين في مجال التعليم والتعليم العالي والطفولة المبكرة الذي يتضمن العديد من النماذج الناجحة والتي تحظى بدعم كبير من القيادة السياسية.

واتفق الجانبان على بذل المزيد من الجهود في الفترة القادمة من أجل تحقيق أهداف التعاون المشترك، وأيضًا من أجل التغلب على التحديات التي فرضتها جائحة فيروس كورونا المستجد.

جدير بالذكر أن الشراكة المصرية اليابانية للتعليم "EJEP" كان قد أعلن عنها من قبل رئيسي الدولتين في عام 2016 والتي تشمل جميع مراحل التعليم في مصر مما يسهم في الجهود المبذولة والمستمرة من قبل الحكومة من أجل تطوير التعليم؛ وقد تم تشكيل اللجنة التوجيهية للشراكة وكذلك اللجنتين التنفيذيتين المنبثقتين منها بموجب قرار رئاسي، ويتم عقد اللجان بشكل دوري من أجل اتخاذ القرارات والموافقات اللازمة، وأيضًا مناقشة أوجه التعاون المشترك بين الجانبين في مختلف مراحل التعليم.

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