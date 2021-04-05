الحملة القومية لتحصين المواشى تستهدف مناطق ببورسعيد (صور)

استهدفت مديرية الطب البيطري بمحافظة بورسعيد، مناطق تربية الماشية بالمحافظة، وذلك لتحصين الأبقار والأغنام ضد مرض الجلد العقدى وجدرى الأغنام.وقام أفراد الحملة بتوعية إرشادية بمنطقتي القابوطى الجديد جنوب بورسعيد والقابوطي القديم، وذلك لتعريف المربين عن خطورة مرض الجلد العقدى على الثروة الحيوانية وضرورة المشاركة في الحملة وأهمية التحصين فى الوقاية من المرض، وكذلك ضرورة مكافحة الحشرات لمنع انتشاره.حرصت الحملة علي توعية المواطنين عن طرق التربية المنزلية الآمنة للدواجن والذبح الآمن، وذلك للوقاية من مرض أنفلوانزا الطيور، وذلك تحت عنوان "أشتروني عمر يوم تكسبوا والخير يدوم".يذكر أن السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قد وافق على بدء الحملة القومية لتحصين الماشية ضد مرضى الجلد العقدي في الأبقار وجدري الأغنام في 27 محافظة، اعتبارًا من 3 أبريل الجاري.