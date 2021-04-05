18 ألفا و775 إصابة جديدة بكورونا في بولندا

سجلت وزارة الصحة البولندية، 18 ألفا و775 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)؛ ليرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس منذ بدء الجائحة إلى مليون و868 ألفا و297 حالة.وذكرت الوزارة، في بيان حسبما ذكر راديو بولندا - أنه تم تسجيل 351 حالة وفاة متأثرة بالفيروس؛ ليصل إجمالي أعداد الوفيات إلى 46 ألفا و724 حالة، فيما تعافى 13 ألفا و944 حالة خلال 24 ساعة الماضية؛ ليبلغ إجمالي عدد المتعافين من الفيروس مليونا و530 ألفا و484 حالة.