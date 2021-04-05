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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الكاظمي يجدد موقف العراق الثابت من أمن الأردن واستقراره

الإثنين 05/أبريل/2021 - 01:30 م
الكاظمي
الكاظمي
وكالات
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أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، موقف العراق الثابت من أمن الأردن واستقراره.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي، في بيان صحفي اليوم، إن "الكاظمي أجرى اتصالا هاتفيا بالعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، وجدد موقف العراق الثابت من أمن الأردن واستقراره بقيادة الملك عبدالله الثاني، باعتباره مكملًا متلازمًا لأمن العراق واستقراره".

وأضاف البيان أن "الكاظمي شدد على أن العراق حكومة وشعبا يعضّد كل ما من شأنه بسط هيبة الدولة والقانون في الأردن، وتعزيز مسيرة الشعب الأردني الشقيق على نهج الاستقرار والتنمية والبناء".

كانت المملكة الأردنية قد أعلنت عن اعتقالات طالت مسئولين سابقين بعد رصد اتصالات مع جهات خارجية لزعزعة استقرار البلاد.

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