«في حالة سيئة».. مبنى قديم يثير الجدل ببورسعيد

أثارت لافتة مُعلقة على أحد المباني السكنية القديمة حالة من الجدل بمحافظة بورسعيد، وذلك بعدما أقدم مالك العقار على تعليق لافتة يحذر فيها الأهالي من وضع السيارات أسفل العقار.تضمت اللافتة "يرجي عدم الانتظار أسفل العقار، حيث إن العقار بحالة سيئة ومهدد بالانهيار والملاك يخلوا مسئوليتهم من أي أضرار"، وذلك في ظل تواجد العقار في شارع رئيسي بالمحافظة بنطاق حي الشرق، ويمر أسفله السيارات والأهالي.في سياق متصل ناشد المئات من مستخدمي " فيس بوك" الجهات المعنية بالتدخل لإجبار ملاك العقار بإعادة ترميمه أو إزالته، وذلك خوفًا من انهياره وإحداث خسائر بالممتلكات أو الأشخاص.