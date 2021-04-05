الكشف على 2268 مواطنًا بمستشفى الجلدية في كفر الشيخ خلال أسبوع

أعلنت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بمحافظة كفر الشيخ، أن مستشفى الجلدية بكفر الشيخ وقعت الكشف الطبي على 2268 مواطنًا خلال الأسبوع الماضي، فضلًا عن صرف 22 قرار علاج على نفقة الدولة.وأضافت وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أن قسم الصيدلية بمستشفى الجلدية إلى جانب صرف العلاج للمرضى، يقوم بعمل تركيبات صيدلانية لعلاج بعض الأمراض مثل الصدفية والإكزيما والفطريات والبهاق والطفيليات.وأوضحت الدكتورة سوسن سلام، أن المستشفى أجرت 58 تحليل بول وبراز وهيموجلوبين للمرضى، وأجرى قسم الأشعة بالمستشفى جلسات أشعة فوق بنفسجية لـ 165 حالة صدفية وبهاق، فضلًا عن صرف علاج شهري لـ 50 مريض جذام، وفحص المخالطين لـ 26 من مرضى الجذام.