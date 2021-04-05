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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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التهابات وتشوهات.. أضرار تاتو المكياج الدائم

الإثنين 05/أبريل/2021 - 01:37 م
جريدة الدستور
سلمى بدر
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تتجه الكثير من الفتيات إلى عمليات التجميل، وخاصة عمليات المكياج الدائم التى تعرف بالتاتو، لتعديل وتجميل ملامح الوجه، لكن لتلك العمليات أضرار كبيرة وأعراض جانبية ناتجة عنه، لذا يتحدث اليوم ل "الدستور" الدكتور محمود صلاح، استشارى عمليات التجميل والحروق، عن أضرار المكياج الدائم.

- الالتهابات:
عند الخضوع لعملية المكياج الدائم تتورم المنطقة التي تمت بها العملية وتصاب بالإحمرار، لكن في بعض الأحيان قد يتحول هذا التورم والإحمرار إلى التهاب جلدي يجب معالجته سريعا.

- الندبات:
يؤدي المكياج الدائم إلى الندبات المزمنة، وهذه الندبات تكون بارزة على الوجه، يمكن أن تؤدي إلى تشوه.

- تقشر البشرة:
تكون البشرة بعد عمل التاتو أكثر عرضة للتقشر بسبب جفاف الجلد نتيجة المواد المستخدمة والاحبار، لذلك من الضروري استعمال الكريمات المرطبة والمستحضرات المناسبة لكل نوع بشرة.

- تساقط الرموش:
يتسبب المكياج الدائم من تاتو الماسكارا طويلة الأمد بضرر كبير للرموش، لذلك يفرض تركيب رموش صناعية بسبب تساقط الرموش الطبيعية وفقدانها وعدم نمو الرموش مرة أخرى.

- العدوى الموضعية:
بسبب عدم نظافة المعدات المستخدمة في بعض الأحيان، وخاصة الإبر، يمكن أن تنتقل بعض الفيروسات او البكتيريا من شخص إلى آخر مما يتسبب في عدوى تسبب امراض كثيرة خطيرة.

- الحساسية:
يسبب المكياج الدائم حساسية بسبب بعض المواد المستخدمة في تركيبته، لذلك من المهم تفاديه.

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