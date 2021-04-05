التهابات وتشوهات.. أضرار تاتو المكياج الدائم

- الالتهابات:



- الندبات:



- تقشر البشرة:



- تساقط الرموش:



- العدوى الموضعية:



- الحساسية:



تتجه الكثير من الفتيات إلى عمليات التجميل، وخاصة عمليات المكياج الدائم التى تعرف بالتاتو، لتعديل وتجميل ملامح الوجه، لكن لتلك العمليات أضرار كبيرة وأعراض جانبية ناتجة عنه، لذا يتحدث اليوم ل "الدستور" الدكتور محمود صلاح، استشارى عمليات التجميل والحروق، عن أضرار المكياج الدائم.عند الخضوع لعملية المكياج الدائم تتورم المنطقة التي تمت بها العملية وتصاب بالإحمرار، لكن في بعض الأحيان قد يتحول هذا التورم والإحمرار إلى التهاب جلدي يجب معالجته سريعا.يؤدي المكياج الدائم إلى الندبات المزمنة، وهذه الندبات تكون بارزة على الوجه، يمكن أن تؤدي إلى تشوه.تكون البشرة بعد عمل التاتو أكثر عرضة للتقشر بسبب جفاف الجلد نتيجة المواد المستخدمة والاحبار، لذلك من الضروري استعمال الكريمات المرطبة والمستحضرات المناسبة لكل نوع بشرة.يتسبب المكياج الدائم من تاتو الماسكارا طويلة الأمد بضرر كبير للرموش، لذلك يفرض تركيب رموش صناعية بسبب تساقط الرموش الطبيعية وفقدانها وعدم نمو الرموش مرة أخرى.بسبب عدم نظافة المعدات المستخدمة في بعض الأحيان، وخاصة الإبر، يمكن أن تنتقل بعض الفيروسات او البكتيريا من شخص إلى آخر مما يتسبب في عدوى تسبب امراض كثيرة خطيرة.يسبب المكياج الدائم حساسية بسبب بعض المواد المستخدمة في تركيبته، لذلك من المهم تفاديه.