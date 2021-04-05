جدول إمساكية شهر رمضان 2021 في مصر

مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك لعام 1442 هجرية يهتم المسلمون بمواعيد ومواقيت الصلاة المفروضة في كل وقت تقربا إلى الله بالطاعات ونيل الأجر والثواب، لذا يلازم المسلم في الشهر الكريم امساكية شهر رمضان 2021 كي لا تفوته الصلوات المفروضة.

امساكية شهر رمضان 2021

واعتاد المسلمون على معرفة مواعيد الصلاة وموعد الإمساك والإفطار من خلال امساكية شهر رمضان 2021، وذلك لعدة أسباب منها عدم قرب المسجد من المنزل فلا يسمع الأذان بشكل جيد، او المكوث في العمل لفترات طويلة خارج المنزل مما يؤدي إلى عدم سماع الأذان بشكل جيد.





وتهل علينا نفحات الشهر الكريم حيث يحرص المسلمون على فعل الطاعات وأهمها أداء الصلوات المفروضة لذا يحرص موقع الدستور على نشر مواعيد الصلاة بشكل يومي بجانب الأدعية اليومية طوال شهر رمضان المبارك، بجانب عرض مبسط من امساكية شهر رمضان 2021.

موعد أول يوم رمضان

وفق الحسابات الفلكية فإن أول يوم رمضان سيكون الثلاثاء الموافق 13 من شهر أبريل الجاري 2021، حيث من المقرر أن يولد هلال شهر رمضان في الموعد المحدد تمام الساعة الرابعة والدقيقة 31 فجرا بتوقيت القاهرة المحلى يوم الاثنين الموافق 12/4/2021م.





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وكالعادة، تكون هذه التساؤلات عن مواقيت الصلاة وموعد أول يوم في رمضان، إلى عدد ساعات الصيام هذا العام وغيرها من الأسئلة المتعلقة بالعبادة والطاعات، والتعرف على إمساكية شهر رمضان المبارك 2021.



