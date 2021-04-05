«المركزي»: السيولة المحلية 4.9 تريليون جنيه بنهاية 2020
الإثنين 05/أبريل/2021 - 01:05 م
راندا التونيطباعة
كشف أحدث التقارير الصادرة عن البنك المركزي عن ارتفاع السيولة المحلية بمقدار 381.7 مليار جنيه، بمعدل 8.4% خلال الفترة يوليو- سبتمبر من العام المالي 2020- 2021 لتصل إلى 4.9 تريليون بنهاية ديسمبر 2020.
وتعد الزيادة في السيولة المحلية محصلة لارتفاع كل من صافي الأصول المحلية وصافي الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي.
وتعد الزيادة في السيولة المحلية محصلة لارتفاع كل من صافي الأصول المحلية وصافي الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي.