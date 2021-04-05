«المركزي»: السيولة المحلية 4.9 تريليون جنيه بنهاية 2020

كشف أحدث التقارير الصادرة عن البنك المركزي عن ارتفاع السيولة المحلية بمقدار 381.7 مليار جنيه، بمعدل 8.4% خلال الفترة يوليو- سبتمبر من العام المالي 2020- 2021 لتصل إلى 4.9 تريليون بنهاية ديسمبر 2020.وتعد الزيادة في السيولة المحلية محصلة لارتفاع كل من صافي الأصول المحلية وصافي الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي.