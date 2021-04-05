موقع وزارة الصحة.. رابط التسجيل للقاح كورونا

رابط موقع دعم مصر للتموين للاستعلام وإضافة المواليد (dostor.org)

الخطوة الثانية: يقوم المواطن بكتابة كافة البيانات وبشكل مرتب وأن يتأكد من كتابة البيانات بطريقة صحيحة وهي ( الاسم بالكامل والتفصيل - رقم البطاقة المكون من 14 رقم - رقم الهاتف عليه حساب على الواتساب - المحافظة التابع لها - وأقرب وحدة صحية يرغب المواطن في الحصول على لقاح فيروس كورونا بها ).