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رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

موقع وزارة الصحة.. رابط التسجيل للقاح كورونا

الإثنين 05/أبريل/2021 - 02:03 م
وزارة الصحة
وزارة الصحة
هبه محمد
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تظل أزمة فيروس كورونا المستجد من ضمن اهتمامات الكثير منا حتى يحمي نفسه وأسرته من العدوى، لذلك ترتفع عمليات البحث بكثرة في الفترة الأخيرة على محركات الإنترنت وعلى السوشيال ميديا ومواقع التواصل التواصل الاجتماعي وعلى موقع " جوجل " من قبل المواطنين من كافة محافظات جمهورية مصر العربية عن رابط التسجيل للقاح كورونا، وذلك وفقًا لخطوات التسجيل التي كشفت عنها وزارة الصحة والسكان.

وكانت قد أطلقت وزارة الصحة والسكان، تحت إشراف الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، رابط التسجيل للقاح كورونا، حتى يستطيع أي مواطن في تلقي اللقاح ضد عدوى كورونا ليحمي نفسه وأسرته من عدوى وباء فيروس كورونا القاتل، الذي أصبح أشد خطورة وأسرع في التفشي عن السابق.

ونظرًا لاهتمام الجميع من قبل المواطنين ومازال البحث مستمر وبكثرة على محركات الإنترنت وخصوصًا على موقع جوجل، لذلك يرصد لكم " الدستور " في تقريرة كافة التفاصيل والمعلومات التي يبحث عنها الجميع من كافة محافظات جمهورية مصر العربية عن رابط التسجيل للقاح كورونا، وذلك وفقًا لبيان رسمي من وزارة الصحة والسكان، تحت إشراف الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة.

رابط التسجيل للقاح كورونا

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، عن المنصة الإلكترونية للتسجيل والحجز للحصول على لقاح فيروس كورونا، وذلك حتى يلتزم الجميع بالإجراءات الوقائية والاحترازية وتخفيف الازدحام والتكدس في الشوارع وبالمصالح الحكومية، للحد من انتشار فيروس كورونا القاتل، ولتسهيل الوقت والعبء على المواطن الذي يبحث عن خطوات التسجيل لحجز لقاح كورونا، وذلك من خلال هذا الرابط الإلكتروني المعلن عنه egcovac.mohp.gov.eg.

خطوات التسجيل والحجز للقاح كورونا

الخطوة الأولى: يجب على المواطن الدخول عبر المنصة الإلكترونية للتسجيل والحجز للحصول على لقاح فيروس كورونا.

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الخطوة الثانية: يقوم المواطن بكتابة كافة البيانات وبشكل مرتب وأن يتأكد من كتابة البيانات بطريقة صحيحة وهي ( الاسم بالكامل والتفصيل - رقم البطاقة المكون من 14 رقم - رقم الهاتف عليه حساب على الواتساب - المحافظة التابع لها - وأقرب وحدة صحية يرغب المواطن في الحصول على لقاح فيروس كورونا بها ).

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