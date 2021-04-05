مسئولو «دمياط الجديدة» يتفقدون رفع كفاءة وتطوير الطرق بمنطقة الشاليهات

قام المهندس محمد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة، يرافقه نواب رئيس الجهاز ومديرو الإدارات المعنية ومسئولو الشركة المنفذة، بتفقد عملية رفع كفاءة الطرق والمشايات بمنطقة الشاليهات بمدينة دمياط الجديدة، والتى تساهم فى تحقيق الأمن والسلامة والسيولة المرورية وتسهيل حركة النقل والمواصلات لسكان منطقة الشاليهات.وأكد خلال الجولة، ضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني المقدم من الشركات المنفذة والمعتمد للانتهاء من تنفيذ الأعمال فى التوقيتات المحددة بكفاءة وجودة عالية، مع إتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، للحفاظ على صحة وسلامة المهندسين والمشرفين والعمال بالموقع.وأشار إلى أن الجولة تأتي، في إطار المتابعة اليومية والمرور الدوري على الأعمال الجاري تنفيذها بمدينة دمياط الجديدة، والحرص على تنفيذ خطة الدولة الشاملة في الإنتهاء من المشروعات الجارى تنفيذها في التوقيتات المحددة لها بالمواصفات المطلوبة، ولتحقيق التنمية المستهدفة بالمدينة.