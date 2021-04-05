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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

غدا.. ندوة في معهد جوته حول حقوق الترجمة من العربية إلى الألمانية

الإثنين 05/أبريل/2021 - 12:40 م
جريدة الدستور
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ينظم معهد جوته بالقاهرة في الثالثة من بعد ظهر غد الثلاثاء ندوة حول بيع حقوق الترجمة، في إطار برنامج "القاهرة: الأمل يبدأ" الذي أطلقه معرض فرانكفورت للكتاب بهدف دعم صناعة النشر في مصر، بالتعاون بين اتحاد الناشرين المصريين ومبادرة "أصوات عربية".

يشارك في الندوة كل من شريف رزق من دار "التنوير" بالقاهرة، والمترجمة الألمانية لاريسا بندر، ومارجيت كناب، مسؤولة النشر في دار نشر "روفولت" الألمانية، ويديرها الناشر شريف بكر، من مشروع "أصوات عربية".

ويقدم المشاركون خبراتهم في عملية شراء وتبادل حقوق نشر وترجمة الأعمال الأدبية والفكرية من اللغتين الألمانية والعربية، فضلا عن تناول أساليب الترويج والدعاية لمؤلفي الكتب العربية في السوق الألمانية، والتساؤل عما يساعد الناشرين العرب على تجاوز حواجز اللغة، وبحث طبيعة عمل الوكالات الأدبية، وفرص بيع حقوق ترجمة الأعمال الإبداعية المصرية.

يشمل برنامج (القاهرة: الأمل يبدأ) - الذي تم إطلاقه الشهر الماضي - سلسلة من اللقاءات الدورية بين خبراء نشر وتسويق الكتب للبحث في كيفية التغلب على آثار جائحة كورونا على حركة بيع الكتب.

تطرح الندوة تساؤلات حول دور المترجمين، وهل هم وسطاء بين ثقافتين؟ ما الذي يتعين على دور النشر المصرية فعله لبيع حقوق ترجمة بعض منشوراتها في ألمانيا؟ ما هو شكل التقرير المثالي لإقناع الوكالة الأدبية؟ ما أهمية الجوائز الأدبية في الترويج للكتب داخل سوق الترجمة؟ وأخيرا ما أهمية وجود سياسات ثقافية لدعم الترجمة في سياق مبادرات التبادل الثقافي؟

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