«الزيادة السكانية وأثرها على برامج التنمية».. ندوة بإعلام طنطا

نظم مركز إعلام طنطا، التابع للهيئة العامة للاستعلامات، بالتعاون مع الشباب والرياضة بالغربية اليوم الاثنين، ندوة بعنوان "الزيادة السكانية وأثرها على برامج التنمية" بمركز شباب قطور.شارك في اللقاء حسن الشركسي، مدير إدارة الشباب والرياضة بقطور، وحاضر في اللقاء الدكتورة لمياء فتحي عبد الهادي، مشرف تدريب بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ.ودارت الندوة حول عدة نقاط من أهمها مفهوم المشكلة السكانية كما أوضحت الزيادة السكانية وآثارها علي برامج التنمية حيث استفاضت بالحديث عن الظواهر السلبية الناتجة عن الزيادة السكانية، وهي أطفال الشوارع والعشوائيات والبطالة والتفكك الأسرى، وأشارت في حديثها عن أسباب المشكلة السكانيه وتطرقت في الحديث عن الأبعاد الاجتماعيه للمشكلة السكانية وهي الزواج المبكر للقاصرات وتفضيل الذكور على الإناث وحب العزوة وأيضا تعدد الزوجات مع قلة الإمكانيات.ثم أوضحت كيفية مواجهة الزيادة السكانية وذلك بتنظيم الاسرة وليس تحديد النسل أيضا القضاء على الموروثات المجتمعية الخاطئة، وأشارت إلى قيام الدولة بتشجيع كل من يراعى تنظيم الأسرة وذلك تحت شعار أسرة صغيرة تساوي حياة أفضل، وفي نهاية اللقاء أوصت لمياء، بالتكاتف والتعاون الإيجابي لإنجاح مبادرة الرئيس ( حياة كريمة) لتحقيق حياة أفضل واسفرت الندوة قيام الطلاب الذين يدرسون علم الاجتماع بعمل مبادرات توعوية للقرى والنجوع لمواجهة الموروثات الاجتماعية الخاطئة.أدار ونفذ اللقاء فريق العمل الإعلامي شيماء مزروع وحسناء الكتامي والندوة تحت اشراف ضاحى هجرس مدير المركز الاعلامي بطنطا.