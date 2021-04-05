رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 05 أبريل 2021 الموافق 23 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«الزيادة السكانية وأثرها على برامج التنمية».. ندوة بإعلام طنطا

الإثنين 05/أبريل/2021 - 12:39 م
جريدة الدستور
حسام فوزي جبر - شريف عبد الغني
طباعة
نظم مركز إعلام طنطا، التابع للهيئة العامة للاستعلامات، بالتعاون مع الشباب والرياضة بالغربية اليوم الاثنين، ندوة بعنوان "الزيادة السكانية وأثرها على برامج التنمية" بمركز شباب قطور.

شارك في اللقاء حسن الشركسي، مدير إدارة الشباب والرياضة بقطور، وحاضر في اللقاء الدكتورة لمياء فتحي عبد الهادي، مشرف تدريب بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ.

ودارت الندوة حول عدة نقاط من أهمها مفهوم المشكلة السكانية كما أوضحت الزيادة السكانية وآثارها علي برامج التنمية حيث استفاضت بالحديث عن الظواهر السلبية الناتجة عن الزيادة السكانية، وهي أطفال الشوارع والعشوائيات والبطالة والتفكك الأسرى، وأشارت في حديثها عن أسباب المشكلة السكانيه وتطرقت في الحديث عن الأبعاد الاجتماعيه للمشكلة السكانية وهي الزواج المبكر للقاصرات وتفضيل الذكور على الإناث وحب العزوة وأيضا تعدد الزوجات مع قلة الإمكانيات.

ثم أوضحت كيفية مواجهة الزيادة السكانية وذلك بتنظيم الاسرة وليس تحديد النسل أيضا القضاء على الموروثات المجتمعية الخاطئة، وأشارت إلى قيام الدولة بتشجيع كل من يراعى تنظيم الأسرة وذلك تحت شعار أسرة صغيرة تساوي حياة أفضل، وفي نهاية اللقاء أوصت لمياء، بالتكاتف والتعاون الإيجابي لإنجاح مبادرة الرئيس ( حياة كريمة) لتحقيق حياة أفضل واسفرت الندوة قيام الطلاب الذين يدرسون علم الاجتماع بعمل مبادرات توعوية للقرى والنجوع لمواجهة الموروثات الاجتماعية الخاطئة.

أدار ونفذ اللقاء فريق العمل الإعلامي شيماء مزروع وحسناء الكتامي والندوة تحت اشراف ضاحى هجرس مدير المركز الاعلامي بطنطا.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أحمد حسام «ميدو» يستقيل من «بيراميدز»

خاص| فيديو يرصد مخالفات كوفي شوب حسن شاكوش الذي أغلقته أجهزة الأمن

حي شرق مدينة نصر يزيل كافية «شاكوش»

وصول حسن شاكوش لمحكمة مدينة نصر وإيداعه الحجز


الصور

image description

جامعة أسيوط تسلم عقود وحدات سكنية بـ«الرحاب» لـ480 منتفعا

image description

«أسيوط»: متابعة تنفيذ الوحدات الصحية وتطوير الريف ضمن «حياة كريمة»

image description

«الرقابة الإدارية» تضبط اختلاس 30 طن دقيق مدعم في أسيوط

image description

جامعة دمياط تستعد لزيارة وزير التعليم العالي غدا

image description

الخيام مساكنهم والرعي أبرز أعمالهم.. حياة العرب الرحالة في مصر

الأكثر قراءة

تفاصيل القبض على 3 مطربين بينهم حسن شاكوش أثناء افتتاح كافيه بمدينة نصر

وصول حسن شاكوش لمحكمة مدينة نصر وإيداعه الحجز

أسعار الدواجن اليوم الإثنين 5-4-2021

أحمد حسام «ميدو» يستقيل من «بيراميدز»

إنفوجراف

image description

أسبوع الانتصارات الكبرى

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

إصدار أكثر من 420 ألف جواز سفر أيرلندي للمقيمين في بريطانيا

إكسبريس: رئيس برشلونة يفاضل بين نيمار وإيرلينج هالاند

زلزال بقوة 5.8 درجات يضرب ساحل نيوزيلندا

ارتفاع ضحايا إعصار وفيضانات إندونيسيا لـ91 قتيلا وعشرات المفقودين

أيام زمان

لماذا فشل أحمد رمزي في الزواج من شمس البارودي؟

فقد سمعه ولم يمش في جنازته أحد.. مأساة زكي رستم

«كل الستات بتحبه».. شقيقة رشدي أباظة تكشف أسرار الدنجوان

«نص كلمة»... كيف سبق أحمد رجب «تويتر» بنصف قرن؟

مقالات الرأي
د. منى حلمى
المشهد الأول.. حب النفس
عمرو خالد
كيف تحبب ابنك فى ذكر الله؟
ماجد حبته
مجنونة العرش
ماجد حبته
من التحرير.. إلى الحضارة
المزيد

الثقافة

غدا.. ندوة في معهد جوته حول حقوق الترجمة من العربية إلى الألمانية

«أحلام شتوية» ينطلق على مسرح الحديقة الدولية (صور)

سعيد ناشيد عن موكب المومياوات: ليلة تجلى الرّوح المصرية

افتتاح تجريبى لقاعة «ضي» الجديدة وصالون الراحل شاكر عبدالحميد (صور)