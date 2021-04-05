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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

بعد ارتداء خالد النبوي له.. طرق مختلفة لـ «الاسكارف» الرجالي

الإثنين 05/أبريل/2021 - 02:40 م
خالد النبوي
خالد النبوي
شيماء دهب
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لا تكتمل الأناقة إلا بوضع لمسات صغيرة من شأنها أن تحدث تغيير كلي في المظهر الشخصي مثل "الاسكارف" فتجده قطعة صغيرة ولكنها في غاية الأناقة بالنسبة للرجال، وانتشرت صورة الفنان خالد النبوي عقب مشاركته المميزة في فيلم قصير تم عرضه خلال فعاليات الاحتفال بنقل المومياوات المصرية إلى متحف الحضارة بالفسطاط، ونرصد في السطورالتالية كيف يمكن ارتداء "الاسكارف" بطرق مختلفة.
بعد ارتداء خالد النبوي
1-ثني الاسكارف

من أسهل الطرق ثني "الاسكارف"، ويمكن عدم ربطه وثنيه فقط حول الرقبة بأطوال متساوية على كل جانب.
بعد ارتداء خالد النبوي
2- الإطلالة رسمية

وهناك الإطلالة الرسمية من خلال وضعه حول الرقبة وإدخال الطرفين في "البليزر".
3- ربط العقدة

من خلال ثنيه بطريقة متساوية ووضعه على الرقبة، ثم أخذ نهاية طرف منهما لربط العقدة حول العنق، ثم شد "الإسكارف".
بعد ارتداء خالد النبوي
4- ثنيه حول الرقبة

يتم ثنيه حول الرقبة، وجعل أحد الطرفين أطول من الآخر، ثم ثني الطرف الطويل وربطه في الطرف الآخر من خلال فتحة بالقرب من عنق الرقبة، حتى يظهر أحد طرفي "الاسكارف" أطول من الآخر.
بعد ارتداء خالد النبوي
5- تركه على أحد الجوانب

يفضل البعض لف "الإسكارف" على الرقبة أكثر من مرة، وترك طرفه منسدلا على أحد الجوانب.

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