بعد ارتداء خالد النبوي له.. طرق مختلفة لـ «الاسكارف» الرجالي



لا تكتمل الأناقة إلا بوضع لمسات صغيرة من شأنها أن تحدث تغيير كلي في المظهر الشخصي مثل "الاسكارف" فتجده قطعة صغيرة ولكنها في غاية الأناقة بالنسبة للرجال، وانتشرت صورة الفنان خالد النبوي عقب مشاركته المميزة في فيلم قصير تم عرضه خلال فعاليات الاحتفال بنقل المومياوات المصرية إلى متحف الحضارة بالفسطاط، ونرصد في السطورالتالية كيف يمكن ارتداء "الاسكارف" بطرق مختلفة.



1-ثني الاسكارف



من أسهل الطرق ثني "الاسكارف"، ويمكن عدم ربطه وثنيه فقط حول الرقبة بأطوال متساوية على كل جانب. من أسهل الطرق ثني "الاسكارف"، ويمكن عدم ربطه وثنيه فقط حول الرقبة بأطوال متساوية على كل جانب.

2- الإطلالة رسمية



وهناك الإطلالة الرسمية من خلال وضعه حول الرقبة وإدخال الطرفين في "البليزر". وهناك الإطلالة الرسمية من خلال وضعه حول الرقبة وإدخال الطرفين في "البليزر".

3- ربط العقدة



من خلال ثنيه بطريقة متساوية ووضعه على الرقبة، ثم أخذ نهاية طرف منهما لربط العقدة حول العنق، ثم شد "الإسكارف". من خلال ثنيه بطريقة متساوية ووضعه على الرقبة، ثم أخذ نهاية طرف منهما لربط العقدة حول العنق، ثم شد "الإسكارف".

4- ثنيه حول الرقبة



يتم ثنيه حول الرقبة، وجعل أحد الطرفين أطول من الآخر، ثم ثني الطرف الطويل وربطه في الطرف الآخر من خلال فتحة بالقرب من عنق الرقبة، حتى يظهر أحد طرفي "الاسكارف" أطول من الآخر. يتم ثنيه حول الرقبة، وجعل أحد الطرفين أطول من الآخر، ثم ثني الطرف الطويل وربطه في الطرف الآخر من خلال فتحة بالقرب من عنق الرقبة، حتى يظهر أحد طرفي "الاسكارف" أطول من الآخر.