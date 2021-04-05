تارا عماد حبيبة محمد رمضان وشقيقة نيللي كريم في دراما رمضان

عن موسى



عن ضد الكسر



تشارك النجمة الشابة تارا عماد في مسلسلين في موسم رمضان 2021، وهما "موسى" و"ضد الكسر"، حيث تؤدي في موسى دور نجاة حبيبة محمد رمضان، وفي ضد الكسر تؤدي دور ملك شقيقة نيللي كريم.مسلسل موسى ينتمي لنوعية الدراما الاجتماعية، وتدور أحداثه في صعيد مصر في فترة الأربعينيات، ومن بطولة محمد رمضان وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة سينرجي، وتربط تارا بـمحمد رمضان، علاقة رومانسية، ويُعد الدور هو الأول لتارا بشخصية صعيدية.ضد الكسر مسلسل دراما اجتماعي، من بطولة نيللي كريم وإخراج أحمد خالد وإنتاج العدل جروب، وتؤدي فيه تارا دور ملك، شقيقة نيللي، وهي شخصية مركبة، تحمل الكثير من المشاعر السلبية المعقدة تجاه شقيقتها. وكشفت الصور عن ظهورها بالحجاب ضمن أحداث المسلسل.تارا عماد ممثلة مصرية، استطاعت بسلاسة وفي بداية مشوارها أن تفوز بمكانة مميزة لدى الجمهور، انطلقت في عالم التمثيل بمسلسل الجامعة (2011) الذي ضم ممثلين شباب من أنحاء العالم العربي، لتشارك بعدها في عدة أعمال منها مسلسل صاحب السعادة (2014) أمام النجم الكبير عادل إمام، وأفلام تراب الماس، الكويسين، والفيل الأزرق 2 مع المخرج مروان حامد، وفيلم التشويق 122.تقدم تارا حاليًا دور البطولة أمام النجم أحمد عز في المسرحية الغنائية الاستعراضية علاء الدين وقبلها قامت بدور البطولة في مسلسل لمعي القط (2017). وتضم أعمالها التلفزيونية المسلسل الرومانسي ونحب تاني ليه! (2020)، وبين السرايات (2015)، إضافة إلى أحدث أدوارها في مسلسل تحقيق، وهو من الأعمال الأصلية لمنصة WATCH IT، ومسلسليّ موسى وضد الكسر المنتظر عرضهما في رمضان 2021.كانت تارا قد بدأت مشوارها مع الأضواء وهي في سن مبكرة عبر الإعلانات التجارية، وفي 2010 حصلت على لقب ملكة جمال إفريقيا والوصيفة الأولى لملكة جمال العالم للمراهقات.