حملات تموينية مكثفة لمواجهة جنون الأسعار خلال رمضان

مراقبة الأسواق



التجار تستغل رواج الياميش في رمضان



مداهمة مخازن الياميش الفاسد



٩١ طن ياميش غير صالحة



١١ طن قمر الدين ولوز فاسدة



أعدت مباحث التموين مأموريات مكبرة لشن حملات ضخمة على تجار الياميش قبل أيام من حلول رمضان والتي تستمر طوال الشهر الكريم، لضبط السلع غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.وتستهدف الحملات ضمان توافر السلع الأساسية التي تهم المواطنين ومراقبة الاسواق لمنع الغش وجشع التجار مع التأكد من إعلان التجار عن أسعار السلع وعدم فرض زيادة عن الاسعار المقررة، وتتولي ادارة مباحث التموين، بالتنسيق مع وزارة التموين والجهات التنفيذية بالمحافظات طرح السلع الأساسية بسلع مخفضة من خلال مبادرة كلنا واحد التي أطلقتها وزارة الداخلية بتوجيه رئاسي لتوفير احتياجات محدودي الدخل دون النظر لأي أرباح.وتستهدف الحملات التفتيش على "ياميش" رمضان حيث يستغل بعض التجار حلول الشهر الكريم وطرح ياميش فاسد ومواد غذائية منذ العام الماضي يتم إعادة تعبئتها ووضع ملصقات بتاريخ حديث عليها وإعادة طرحها وبيعها بالأسواق، بهدف تحقيق أرباح طائلة، ونجحت الحملات في ضبط كمية كبيرة من الياميش الفاسد بعد الكشف عن مخزن كبير لتعبئة ياميش رمضان منتهي الصلاحية بدون ترخيص.وبالفعل، نفذت وزارة الداخلية حملات نوعية مكبرة، لضبط السلع الغذائية المغشوشة والفاسدة ومجهولة المصدر، استهدفت محلات ومخازن الياميش والتمر.أسفرت الحملات عن ضبط 92 قضية بإجمالى مضبوطات 91،685 طن «تمور، ياميش»، و12،818 لفة قمر الدين، أبرزها ضبط 15 طن «تمور، كاجو، زبيب، جوز هند»، بدون مستندات مجهولة المصدر، 40 طن كيماويات زراعية، داخل ذات المخزن بالمخالفة للاشتراطات الصحية، بحوزة مالك مخزن تابع لإحدى شركات تجارة السلع الغذائية بدون ترخيص، بمحافظة القاهرة.كما تم ضبط 19.6 طن «تمور، كركديه، قمرالدين، نشا»، معبأة داخل أجولة وعبوات بدون مستندات مجهولة المصدر، بحوزة المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص بمحافظة القاهرة، وضبط 14 طن تمور معبأة داخل أجولة وعبوات غير صالحة للاستهلاك الآدمى،بحوزة المدير المسئول عن مخزن لتجارة الياميش بدون ترخيص بمحافظة المنوفية.كما تم ضبط 4،05 طن «زبيب، 5625 لفة قمرالدين»، يشتبه فى عدم صلاحيتها لللستهلاك الآدمى، لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، بحوزة مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص، بمحافظة القاهرةفي الإسكندرية، أسفرت تلك الحملات عن ضبط 11.2 طن "قمر الدين – تمور – فستق – لوز – جوز هند" يشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية وتشكل خطرًا على الصحة العامة) تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (المدير المسئول عن مخزن للسلع الغذائية "بدون ترخيص").وتأتي الحملات تنفيذًا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق بتكثيف الحملات خاصة فيما يتعلق بالمجالات التموينية وغش المستهلكين لضبط الاسعار بالاسواق وتخفيف الاعباء علي المواطنين وخاصة محدودي الدخل.