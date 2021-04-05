مع بداية الصيف.. 6 طرق للتخلص من رائحة العرق
الإثنين 05/أبريل/2021 - 01:05 م
هويدا سعيدطباعة
مع بداية الصيف تتسبب مشكلة العرق ورائحة الجسم الكريهة، في إزعاج الكثير، لذا يجب المحافظة على نظافة جسمك حتى تتخلص من العرق والروائح الكريهة.
وبحسب موقع " webmd" نرصد أبرز الطرق للمحافظة على رائحة الجسم خلال فصل الصيف.
حافظ على نفسك نظيفا
استحم مرة واحدة على الأقل يوميًا، وسوف تزيل العرق وتتخلص من بعض البكتيريا الموجودة على بشرتك.
استخدم الصابون المضاد للبكتيريا
يساعد الغسل جيدًا باستخدام قطعة صابون مضادة للبكتيريا على التخلص من بعض البكتيريا، والتي يمكن أن تساعد في التخلص من الرائحة
منشفة جيدا
بمجرد الاستحمام، جفف نفسك تمامًا، وانتبه جيدًا لأي مناطق تتعرق فيها كثيرًا، وإذا كانت بشرتك جافة، فمن الصعب على البكتيريا التي تسبب رائحة الجسم أن تتكاثر عليها.
استخدام مضادات التعرق
بمجرد أن تصبح نظيفًا وجافًا، استخدم مضادًا قويًا للتعرق تحت الإبطين خاصة التي تحتوي على كلوريد الألومنيوم، وهي مادة كيميائية تساعد في الحفاظ على العرق، وغالبًا ما تحتوي أيضًا على مزيل العرق.
حافظ على ملابسك نظيفة
غيّر ملابسك كثيرًا عندما تتعرق بشدة الملابس الجديدة تساعد في تقليل رائحة الجسم
قلل من بعض الأطعمة أو المشروبات
ما تأكله يؤثر على رائحة جسمك الأطعمة التي تميل إلى جعلك تتعرق أكثر، مثل الفلفل الحار أو الأطعمة الغنية بالتوابل، قد تؤدي أيضًا إلى رائحة الجسم الكريهة.
ويمكن أن تحمل رائحة الأطعمة مثل البصل أو الثوم في عرقك، وكذلك المشروبات التي تحتوي على الكافيين أو الكحول قد تجعلك تتعرق أكثر.
وبحسب موقع " webmd" نرصد أبرز الطرق للمحافظة على رائحة الجسم خلال فصل الصيف.
حافظ على نفسك نظيفا
استحم مرة واحدة على الأقل يوميًا، وسوف تزيل العرق وتتخلص من بعض البكتيريا الموجودة على بشرتك.
استخدم الصابون المضاد للبكتيريا
يساعد الغسل جيدًا باستخدام قطعة صابون مضادة للبكتيريا على التخلص من بعض البكتيريا، والتي يمكن أن تساعد في التخلص من الرائحة
منشفة جيدا
بمجرد الاستحمام، جفف نفسك تمامًا، وانتبه جيدًا لأي مناطق تتعرق فيها كثيرًا، وإذا كانت بشرتك جافة، فمن الصعب على البكتيريا التي تسبب رائحة الجسم أن تتكاثر عليها.
استخدام مضادات التعرق
بمجرد أن تصبح نظيفًا وجافًا، استخدم مضادًا قويًا للتعرق تحت الإبطين خاصة التي تحتوي على كلوريد الألومنيوم، وهي مادة كيميائية تساعد في الحفاظ على العرق، وغالبًا ما تحتوي أيضًا على مزيل العرق.
حافظ على ملابسك نظيفة
غيّر ملابسك كثيرًا عندما تتعرق بشدة الملابس الجديدة تساعد في تقليل رائحة الجسم
قلل من بعض الأطعمة أو المشروبات
ما تأكله يؤثر على رائحة جسمك الأطعمة التي تميل إلى جعلك تتعرق أكثر، مثل الفلفل الحار أو الأطعمة الغنية بالتوابل، قد تؤدي أيضًا إلى رائحة الجسم الكريهة.
ويمكن أن تحمل رائحة الأطعمة مثل البصل أو الثوم في عرقك، وكذلك المشروبات التي تحتوي على الكافيين أو الكحول قد تجعلك تتعرق أكثر.