مع بداية الصيف.. 6 طرق للتخلص من رائحة العرق

حافظ على نفسك نظيفا



استخدم الصابون المضاد للبكتيريا



منشفة جيدا



استخدام مضادات التعرق



حافظ على ملابسك نظيفة



قلل من بعض الأطعمة أو المشروبات



مع بداية الصيف تتسبب مشكلة العرق ورائحة الجسم الكريهة، في إزعاج الكثير، لذا يجب المحافظة على نظافة جسمك حتى تتخلص من العرق والروائح الكريهة.وبحسب موقع " webmd" نرصد أبرز الطرق للمحافظة على رائحة الجسم خلال فصل الصيف.استحم مرة واحدة على الأقل يوميًا، وسوف تزيل العرق وتتخلص من بعض البكتيريا الموجودة على بشرتك.يساعد الغسل جيدًا باستخدام قطعة صابون مضادة للبكتيريا على التخلص من بعض البكتيريا، والتي يمكن أن تساعد في التخلص من الرائحةبمجرد الاستحمام، جفف نفسك تمامًا، وانتبه جيدًا لأي مناطق تتعرق فيها كثيرًا، وإذا كانت بشرتك جافة، فمن الصعب على البكتيريا التي تسبب رائحة الجسم أن تتكاثر عليها.بمجرد أن تصبح نظيفًا وجافًا، استخدم مضادًا قويًا للتعرق تحت الإبطين خاصة التي تحتوي على كلوريد الألومنيوم، وهي مادة كيميائية تساعد في الحفاظ على العرق، وغالبًا ما تحتوي أيضًا على مزيل العرق.غيّر ملابسك كثيرًا عندما تتعرق بشدة الملابس الجديدة تساعد في تقليل رائحة الجسمما تأكله يؤثر على رائحة جسمك الأطعمة التي تميل إلى جعلك تتعرق أكثر، مثل الفلفل الحار أو الأطعمة الغنية بالتوابل، قد تؤدي أيضًا إلى رائحة الجسم الكريهة.ويمكن أن تحمل رائحة الأطعمة مثل البصل أو الثوم في عرقك، وكذلك المشروبات التي تحتوي على الكافيين أو الكحول قد تجعلك تتعرق أكثر.