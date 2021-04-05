مجلس الشيوخ يوافق على آلية تعيين مدير تنفيذي لصندوق الوقف الخيري

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على آلية تعيين مدير تنفيذي لصندوق الوقف الخيري.وتنص المادة 7 من مشروع القانون بعد الموافقة عليه أن "يكون للصندوق مدير تنفيذي، يصدر بتعيينه وإعفائه من منصبة وتحديد معاملته المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الأوقاف، ويكون تعيينه لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد".ويمثل المدير التنفيذي الصندوق أمام القضاء وفي صلاته بالغير ويكون مسئولًا أمام مجلس الإدارة عن سير أعمال الصندوق فنيًا وإداريًا وماليًا، ويتولى على الأخص الآتي:1- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.2- تصريف شئون الصندوق والإشراف على سير العمل به.3- عرض تقارير دورية على مجلس الإدارة عن نشاط الصندوق وسير العمل.4- القيام بأي أعمال أو مهام يُكلفه بها مجلس الإدارة.كما وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على منح وزير الأوقاف، سلطة التصرف في أموال صندوق الوقف الخيري.