محافظ الوادي الجديد يتفقد أعمال تطوير منطقة درب السندادية

تفقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، أعمال تطوير منطقة درب السندادية بمدينة الخارجة يرافقه المهندس مجدي الطماوي رئيس المركز والمهندس محسن مغربي مدير عام الطرق بالمحافظة.ووجه بإستكمال أعمال إزالة مباني الخطورة المحيطة بالمنطقة بالاتفاق مع السكان، حفاظًا على حياتهم وإعادة تخطيط المنطقة وإنارتها بعد أعمال الإزالة.يأتي ذلك في إطار بروتوكول التعاون الموقعة بين المحافظة وصندوق تطوير المناطق العشوائية لتطوير المناطق العشوائية غير الآمنة واستعادة الوجه الحضاري للمدينة.