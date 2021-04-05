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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ كفر الشيخ: استمرار أعمال رصف الشوارع بأعلى جودة

الإثنين 05/أبريل/2021 - 12:33 م
أعمال رصف الشوارع
أعمال رصف الشوارع
عمرو الشامي
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شهدت عدد من مدن وقرى محافظة كفر الشيخ، أعمال رصف الطريق الرئيسية والفرعية ورفع كفاءة الطرق، تنفيذًا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، باستكمال أعمال الخطة الاستثمارية للرصف بقرى ومدن المحافظة، بالتوازي مع باقي أعمال الرصف، والإشراف على أعمال الرصف من قبل النواب المختصين، واستلام أعمال الرصف بأعلى معايير الجودة، طبقًا لأعمال الطرح والترسية.

وأشرَفت المهندسة عايده ماضي، رئيس مركز ومدينة دسوق، علي أعمال الرصف بمدخل طريق الملاحين - عزبة موسى وسعدون، وذلك ضمن خطة مديرية الطرق، لرفع كفاءة ورصف الطرق، وتحسين حالتها لتسهيل الحركة المرورية.

وأشرَف وائل فرج، رئيس مركز ومدينة فوه، على أعمال الرصف بالمدينة والقري، حيث تم فرد الطبقة الاسفلتية النهائية بطريق قرية أبو دراز- الكوم، وذلك لرفع كفاءة الطريق وتحقيق السيولة المرورية للمارة والسيارات.

ووجه محافظ كفر الشيخ، بالإشراف على أعمال الرصف من قبل النواب المختصين، واستلام أعمال الرصف بأعلى معايير الجودة، مؤكدًا على رؤساء مراكز ومدن المحافظة، بسرعة الانتهاء من أعمال الرصف ومتابعتها ميدانيًا على الطبيعة، ومراعاة المقاييس الفنية المطلوبة.

وأوضح محافظ كفر الشيخ، أن المحافظة تعمل جاهدة على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين بكافة القطاعات الخدمية لتوفير حياة كريمة لهم من بينها رفع كفاءة ورصف الطرق، وتحسين حالتها لتسهيل الحركة المرورية، وتحقيق الأمن والسلامة على الطرق بين القرى والمراكز بنطاق المحافظة.

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