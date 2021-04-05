لخلافات مالية.. شاب يختلق اختطافه ويطلب فدية من أهله بالدقهلية

كشفت أجهزة الأمن ملابسات اختلاق واقعة اختطاف أحد الأشخاص بمحافظة الدقهلية ومساومة أسرته، وذلك عقب ورود بلاغ لمركز شرطة الجمالية بمديرية أمن الدقهلية، من إحدى السيدات مقيمة بدائرة المركز، تفيد فيه بأنه عقب خروج نجلها من المسكن تلقت مكالمة هاتفية من مجهولة تفيد طلب مبلغ مالي لإعادته.بإجراء التحريات وجمع المعلومات توصلت جهود قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم، بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الدقهلية، إلى أن رقم الهاتف الذي تلقت منه المكالمة ملك نجلها، وأنه قام باختلاق واقعة اختطافه نظرًا لوجود خلافات مالية بينه وإحدى السيدات، وعدم قدرته المالية على سدادها فاختلق واقعة اختطافه للتحصل على المبلغ المالي وتوجيه الاتهام للسيدة المشار إليها.بتكثيف التحريات أمكن التوصل إلى مكان اختباء الشاب، لدى أحد أصدقائه بدائرة قسم شرطة ثان مدينة نصر بالقاهرة وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بما توصلت إليه التحريات.