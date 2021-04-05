سلوى عثمان تقترب من انتهاء تصوير مشاهدها في «الاختيار 2»

تخوض الفنان سلوى عثمان سباق رمضان المقبل من خلال المشاركة كضيفة شرف في مسلسل «الاختيار 2»، حيث تقدم عددًا من المشاهد والتي تظهر خلالها والدة الفنانة أسماء أبو اليزيد والتي تقدم دور محوري في المسلسل.واقتربت سلوى عثمان من انتهاء تصوير مشاهدها في العمل مع المخرج بيتر ميمي.وبجانب الاختيار تخوض سلوي عثمان سباق رمضان بمسلسل "نسل الأغراب" مع الفنان أحمد السقا وأمير كرارة وهو من تأليف وإخراج محمد سامي وتقدم خلاله دور شخصية الأم الصعيدية من منظور جديد ومختلف وتظهر بدور أم الفنانة مي عمر.