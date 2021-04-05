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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«بهاء» الأول على الجمهورية فى رمى الرمح ببطولة الجامعات

الإثنين 05/أبريل/2021 - 12:33 م
الطالب شريف بهاء
الطالب شريف بهاء
الإسماعيلية - مصطفى دياب
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أعلن الدكتور أحمد زكى رئيس جامعة قناة السويس عن فوز الطالب شريف بهاء بكلية التربية الرياضية بالميدالية الذهبية والمركز الاول فى رمى الرمح فى بطولة الجامعات المصرية لألعاب القوى.

كما حرص الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب على تقديم التهنئة للطالب، متمنيًا له مزيد من حصد الجوائز.

ومن جانبه أشار الدكتور محمد غنيم منسق عام الأنشطة الطلابية إلى أن البطولة جاءت بتنظيم المركز الأوليمبي بالمعادي.

وأضاف الدكتور أحمد كمال مستشار اللجنة الرياضية أنه تم تطبيق الإجراءات الاحترازية بكل دقة، من بينها تطهير وتعقيم صالات التدريب، بالإضافة إلى قياس درجات الحرارة قبل الدخول ومنع التكدس والزحام والإلتزام بإرتداء الكمامات.

جاءت المشاركة بإشراف تنفيذى عبد الله عامر مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب وعادل القاضى مدير إداره النشاط الرياضى وفريق العمل بالإدارة.

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