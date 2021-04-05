جامعة الوادي الجديد تشارك فى ورشة عمل الشباب بمعسكر إعداد القادة

تشارك جامعة الوادي الجديد في ورشة عمل حول "الاستراتيجية الوطنية المصرية للشباب والنشء"، اليوم الأثنين، التي تنظمها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة بمعسكر إعداد القادة بحلوان خلال الفترة من 5 إلى 7 إبريل الجاري.وقال أنور عباس، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة الوادي الجديد، إن الجامعة ستشارك بخمسة طلاب من اتحاد طلاب الجامعة فى فعاليات ورشة العمل تحت رعاية الدكتور عبدالعزيز طنطاوي، رئيس جامعة الوادي الجديد، وذلك ضمن الاستراتيجية الوطنية المصرية للشباب والنشء 2021 -2026 والتي تنظمها وزارة الشباب والرياضة بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.