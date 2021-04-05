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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

رئيس القابضة لمياه الشرب يكرم الأم المثالية بمياه سوهاج

الإثنين 05/أبريل/2021 - 12:33 م
المهندس ممدوح رسلان
المهندس ممدوح رسلان
محمود عبد العال _ مصطفى علم الدين
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كرم المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، إيمان أبو الحسن محمد، الأم المثالية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وأشار رئيس القابضة للمياه إلى أن تكريم أم مثالية بالشركة هو بمثابة تكريم لجميع السيدات بالشركة، لما للمرأة من دور في النهوض بالأسرة، ومن ثم الارتقاء بالمجتمع وتأسيس جيل واعى يتحلى بالقيم الصحيحة.

وأشار اللواء المهندس محمد بدرى محمد دين، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، إلى أن تكريم الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي يعد لفتة طيبة وترسيخ لتقليد سنوي للأم وللمرأة المصرية، لدورها البارز في كافة القطاعات والمجالات.

ومن الجدير بالذكر أن إيمان أبو الحسن محمد، قصة من الكفاح والعطاء قدمت نموذجاَ مشرفا للمجتمع، فقد استطاعت أن تتحمل مسئولية ثلاث أبناء عقب توفى زوجها عام 2008 وكذلك تحمل مسئولية والدتها المريضة قبل وفاتها ووالدها المسن واخيها الصغير، كما اهتمت بتربية أولادها وتفوقهم الدراسي حتى التحقوا جميعا بالتعليم العالي.
رئيس القابضة لمياه الشرب يكرم الأم المثالية بمياه سوهاج
رئيس القابضة لمياه الشرب يكرم الأم المثالية بمياه سوهاج
رئيس القابضة لمياه الشرب يكرم الأم المثالية بمياه سوهاج
رئيس القابضة لمياه الشرب يكرم الأم المثالية بمياه سوهاج
رئيس القابضة لمياه الشرب يكرم الأم المثالية بمياه سوهاج
رئيس القابضة لمياه الشرب يكرم الأم المثالية بمياه سوهاج

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