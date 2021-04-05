تراجع حاد في قيمة سهم «مدينة الانتاج الاعلامي»

إنهارت اسهم شركة مدينة الانتاج الإعلامى، خلال النصف الاول من تعاملات اليوم الاثنين – منتصف تعاملات الاسبوع، وسط عمليات بيع مكثفة على أسهم الشركة من قبل شرائح مختلفة من المتعاملين، نتيجة عزوف المتعاملين عن التعامل على أسهم الشركة، خاصة بعد تجاهل الادارة لأى خطط تطوير بما ينعكس على أداء الشركة ككل، ومن ثم اسمهمها بالبورصة المصرية.وهبط سهم الشركة قرابة الـ 10 %، ليصل الى مستوى 4.94 جنيها للسهم والذي يمثل الحد الادنى خلال جلسة اليوم، بتداولت بلغت قيمتها نحو مليون جنيه، وذلك بتداول نحو 198.3 الف سهم خلال النصف الاول.وأوضح محللون بالسوق، أن القيمة الاسمية لشركة مدينة الانتاج الإعلامى تصل إلى 10 جنيها، بما يعنى أن سهم الشركة يتداول بأقل من نصف القيمة الاسمية، وهو الأمر الذى يعكس فشل الإدارة فى الاستفادة من مقومات الشركة التى تمتلك أكثر من صرح ولديها من المقومات والأصول ما يدعم أسهمها.