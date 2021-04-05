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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وفقا لتوجيهات «التضامن».. فتح حساب ببنك ناصر لـ200 ألف يتيم

الإثنين 05/أبريل/2021 - 12:30 م
محمد عشماوي نائب
محمد عشماوي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
ولاء جمال
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صرح محمد عشماوي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك ناصر الإجتماعي، بأن البنك برئاسة نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة البنك، يقود فلسفة الشمول المالي لتحقيق سياسة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، لتحقيق العدالة الاجتماعية للفئات الأكثر رعاية وخاصة الأيتام لتوفير حياة طبيعية تساعد على تنشئتهم تنشئة صحيحة لخلق جيل جديد مهيئ ليكون عنصرًا فاعلًا وتلمس حاجاتهم والأخذ بأيديهم.

وقال إنه تم توقيع بروتوكول مع الجمعية الشرعية لدعم أولادنا من الأيتام، حيث تم الإتفاق على فتح دفاتر حسابات استثمارية للأطفال ولا يتم السحب منها إلا بعد بلوغهم سن الثامنة عشر عاما، مما يكفل لهم كرامتهم ويحقق اعتمادهم على أنفسهم.

وأضاف أنه تم الاتفاق على البدء بفتح أكثر من 200 ألف حساب استثماري تحت الطلب بأسماء الأيتام وفقا للكشوف المرسلة من الجمعية الشرعية مرفقة بشهادات الميلاد كمرحلة أولى، ويتميز الحساب الاستثماري بالبنك بأعلي عائد تنافسي بمصر وفقا لنتائج الأعمال كما سيتم منح هذا الحساب 0.5% بالزيادة عن العائد المعلن بالبنك بعد الاعتماد النهائي لميزانية البنك وفقا لنتائج أعمال البنك في نهاية كل سنة مالية.

كما سيتم إعفاء كل المبالغ المودعة لصالح هؤلاء الأطفال من كل الرسوم والمصاريف البنكية اعتبارًا من تاريخ فتح الحساب وحتى استردادها.

وأوضح أنه تم أيضا توقيع بروتوكول تعاون بين قطاع الشئون الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي والبنك يهدف إلى فتح حسابات استثمارية تحت الطلب بأسماء كريمي النسب والأيتام، حيث اشترط القانون ضمن إجراءات تسليم كريمي النسب لأسرة بديلة فتح حساب باسمه في بنك ناصر الاجتماعي ولا يتم الصرف منه إلا بعد تمام كريم النسب الحادية والعشرون عاما أو بموافقة اللجنة العليا للأسر البديلة بحسب الأحوال ولا يتم السحب منها إلا بعد بلوغهم سن واحد وعشرون عامًا من خلال فروع البنك المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية.

وأشارت إلى أن البنك يضع الشمول المالي ويجعل العدالة الاجتماعية في مقدمة أولوياته وسياساته مع إطلاق الحكومة المصرية استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، وذلك من خلال نشاط التكافل الإجتماعي والذي يهدف الي تحقيق التنمية الإجتماعية للمواطنين، موضحا أنه سيتم يقدم امتيازات لهذه المبادرة فسوف يتم منح هذه الحسابات 5. % بالزيادة عن العائد المعلن بالبنك بعد الاعتماد النهائي لميزانية البنك وفقا لنتائج أعمال البنك في نهاية كل سنة مالية مع إعفاء كافة المبالغ المودعة لصالح مبادرة ( ولادنا ) من كافة الرسوم والمصاريف البنكية اعتبارًا من تاريخ فتح الحساب وحتى استردادها.

جدي بالذكر أنه سبق وقام البنك بتوقيع بروتوكول تعاون بين البنك والكنيسة القبطية الأرثوذكسية تحت مسمى "بنت الملك" وهو عبارة عن دفتر استثماري للفتيات الأولى بالرعاية والتي تحددها الكنيسة، بهدف المساعدة في تكاليف الزواج، وسيكون عبارة عن "هبة مشروطة" بزواج الفتاة سيحصل الحساب على أعلى عائد تنافسي بمصر بالإضافة إلى زيادة 0.5% مع الإعفاء من الرسوم الإدارية المقررة على فتح الحسابات الجديدة، دعمًا للحساب الجديد.

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