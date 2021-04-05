«المركزي» يطرح سندات خزانة بـ11.5 مليار جنيه

يطرح البنك المركزي المصري، اليوم الإثنين، سندات خزانة حكومية بقيمة إجمالية تبلغ 11.5 مليار جنيه، قيمة الطرح الأول 6.5 مليار جنيه لأجل 5 سنوات، والثاني 5 مليارات جنيه لأجل 10 سنوات.وعلى صعيد آخر، توقعت وزارة المالية وفقًا لمشروع موازنة 2020-2021، أن يصل إجمالي الدين العام إلى 83% من الناتج المحلي الإجمالي، مع بلوغ فوائد الدين 566 مليار جنيه.