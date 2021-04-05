«نجوم إف.إم» تعلن خريطة برامج جديدة ومسلسلات متنوعة في رمضان

3 مسلسلات إذاعية:

برامج تُبث على الهواء مباشرة:

البرامج الدينية:

البرامج الفنية والرياضية:

برامج معلوماتية يومية:

برامج الطبخ المميزة:

انتهت إذاعة "نجوم أف.إم"، من وضع الخريطة البرامجية فى شهر رمضان الكريم، حيث اعتمدت فيها على التنوع والترفيه لمستمعي الإذاعة وتقديم جميع الأشكال التي تناسبهم سواء على مستوى البرامج الفنية والاجتماعية والدينية، أو من خلال المسلسلات الإذاعية التي تجمع كوكبة من أهم نجوم الفن في مصر والوطن العربي.ومن المسلسلات الإذاعية التي سيتم تقديمها على إذاعة «نجوم إف.إم» خلال العام الحالي، مسلسل «إحنا بتوع الأوزوريس» بطولة النجم أكرم حسني، والنجمة آيتن عامر.ومسلسل «نادي أندرويد»، بطولة النجم أحمد عز، والنجمة نسرين طافش، والنجمة القديرة سميحة أيوب.ومسلسل «دايرة الشك» بطولة فريق واما الغنائي.كما يستمر عددا كبيرا من البرامج على الهواء بشكل يومي، وتكون البداية مع برنامج «قبل ما تفطر بكتير» ويقدمه مجموعة من المذيعين بشكل متناوب بينهم، وهم: خالد جواد، وفرح شيمي، ويوسف التهامي، وسارة النجار، ومعاذ ياسين، ويذاع في الساعة التاسعة صباحًا من الأحد إلى الخميس.ويقدم الثنائي مروان قدري ويارا الجندي برنامج «كلام في الزحمة»، في الساعة الثانية ظهرًا ولمدة ساعتين، ويتم تناول خلالها أبرز الأخبار بشكل يومي، وأيضا تقديم العديد من الألعاب لمستمعي الإذاعة واستقبال مكالمتهم على الهواء مباشرة.أما في المساء فتقدم المذيعة إنجي علي برنامج «نجوم رمضان أقربلك»، وذلك في الساعة العاشرة مساء ولمدة ساعتين على الهواء، ويتم استضافة نجم من نجوم مسلسلات شهر رمضان، ليتحدث عن كواليس دوره والعمل الخاص به.ويقدم المذيع إيهاب صالح برنامج «بكره النهاردة» الساعة الـ12 منتصف الليل إلى الثانية صباحًا وهو برنامج ترفيهي خفيف يعتمد على التواصل المباشر مع مستمعي الإذاعة.«لقاء الإيمان» وهو برنامج يومي يقدم فيه فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي بالتمعن في شرح ومعاني آيات مختلفة من القرآن الكريم، ويذاع في الساعة 6:00 -6:10.ويقدم الشيخ رمضان عبدالمعز برنامج «نبي الهدى» يحكي فيه عن معاملات عن وصفات النبي «صلى الله عليه وسلم»، في مختلف الأحداث والمواقف، ويذاع من الساعة 6:10 إلى 6:15.كما تقدم إذاعة «نجوم إف.إم» عددا من البرامج الحوارية المنوعة مع نجوم الفن والرياضة والمجتمع، وتقدم المذيعة جيهان عبدالله برنامج «قصة حبهم»، الذي يتناول الجانب العاطفي والنفسي من المشاهير، من خلال حكي قصة حبهم بشكل خفيف وإنساني ويذاع الساعة 4:40 إلى 4:45.أما المذيع كريم خطاب فيقدم برنامج «جات في العارضة» وهو برنامج كروي اجتماعي يتناول موضوع الشائعات، التي يتعرض لها لاعبي كرة القدم سواء خلال مسيرتهم الكروية أو حتى بعد الاعتزال من خلال لقاء حواري مع اللاعبين ويذاع من الساعة 5:30 إلى 5:35 مساء.كعادة إذاعة «نجوم إف.إم» تقدم عددا من البرامج التي تقدم معلومات مهمة لمستمعي الإذاعة سواء تاريخية أو شخصيات حققت العديد من الإنجازات للبلاد أو معلومات عامة، وتكون البداية مع الإعلامي إبراهيم عيسى في برنامج «المختلط» ويكشف فيه تاريخ شخصيات غير مصرية أو أصحاب أصول أجنبية قدموا الكثير من الإنجازات المهمة في كل المجالات السياسية والفنية والرياضية والاجتماعية والأدبية لمصر، ويذاع الساعة 5:40 إلى 5:45.ويقدم يوسف الحسيني «حلواني مصر»، هو برنامج يومي يتناول فيه حياة 30 شخصية من أقدم وأشهر نجوم الكوميديا والطرب والتمثيل على مر التاريخ ويرصد المفارقات والذكريات والأحداث الأهم في مسيرتهم، ويذاع من الساعة 5:10 إلى 5:15.المذيعة مريم أمين تقدم برنامج «نص الحكاية»، والذي يهدف إلى إلقاء الضوء على التحديات التي قابلت المشاهير والناجحين من خلال سرد نصف الحكاية من قصتهم التي لا يعرفها أحد بحيث أن يتعرف الجمهور على الجانبين المظلم والمشرق في حياة فنانهم المفضل، ويذاع الساعة 5:35 إلى 5:40.ولمحبي عالم السيارات يعود المذيع تامر بشير ليكشف عن قصص جديدة ومختلفة، والأمور الصحيحة والخاطئة التي من الممكن أن يقع فيها الجميع، خاصة وقت القيادة في رمضان، ويطرح تامر مع نهاية الحلقة حلولا بسيطة لنعرف من خلالها كيفية تحسن طرق القيادة، وكيف نتجنب المخاطر، وذلك في برنامج “وإحنا سايقين”، الذي يذاع الساعة 4:10 إلى 4:20.وتقدم المذيعة آية عبدالعاطي، برنامج «لولا أن»، الذي يتناول تفاصيل ومواقف كانت سببا في تغيير مسار أحداث ومصائر أشخاص لولا التفاصيل الصغيرة لكانت التفاصيل تغيرت تماما على المستوى الفني والتاريخي والاجتماعي، ويذاع من الساعة 5:45 إلى 5:50.بعد النجاح الكبير لبرنامج «فطارك في دارك»، الذي قدمته نجلاء الشرشابي، تعود ببرنامج «أحلى فطار وسحور» يوميًا لتقدم وصفات جديدة للفطار وللسحور، ووصفة فول جديدة كل يوم، ويذاع من الساعة 4:00 إلى 4:10.وتقدم سالي فؤاد برنامج «حلو على أصوله»، لتكشف فيه عن وصفات وأفكار سريعة ومختلفة لأطباق الحلويات، طوال شهر رمضان الكريم، ويذاع من الساعة 4:20 إلى 4:25.