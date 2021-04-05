محافظ الإسماعيلية يفتتح خزان رفع «الدوايدة» بعد تطويره

افتتح اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، واللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الإثنين، خزان رفع مياه "الدوايدة" التابعة لمركز ومدينة التل الكبير، بعد تطويره والانتهاء من مراحل الإحلال والتجديد، بطاقة تصميمية 400 لترث، مزود بخزان أرضي سعة 4000 متر مكعب، لضمان استمرارية التشغيل، و4 طلمبات حديثة، للقضاء تماما على مشكلات ضعف مياه الشرب ووصولها للأماكن المرتفعة.وأشاد محافظ الإسماعيلية بأعمال الإحلال والتجديد ورفع كفاءة خزان رفع مياه "الدوايدة" والتي تهدف إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، والنهوض بالمرافق ومشروعات البنية الأساسية ضمن خطة الدولة ودعم المشروعات التنموية في كافة القطاعات وخاصة بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي الذي توليه الدولة اهتمامًا كبيرًا ضمن خطة التنمية المستدامة، مشيدًا بجهود العاملين في شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، وعلى رأسهم اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة الشركة.ومن جهته، أوضح اللواء عبد الحميد عصمت، أن رافع مياه خزان "الدوايدة" يعمل على توفير مياه الشرب لبر أيمن ترعة الإسماعيلية، بدءا من قرية "البعالوة" مرورا بقرية الشروق، ثم مدينة القصاصين الجديدة، وقرية المحسمة القديمة انتهاءا برافع مياه "أبوعليان" الذي يعيد ضخ المياه بشبكات قرية المحسمة الجديدة، مضيفا أن أطوال الشبكات التي يتم تغذيتها من خلال خزان ورافع مياه "الدوايدة" 84 كيلومتر شبكات رئيسية، و980 كيلومتر شبكات فرعية، لتوفير مياه الشرب النقية لحوالي 150 ألف نسمة من سكان، بنسبة تغطية تصل إلى حوالي 99% من السكان.وأكد عصمت، متابعته المراحل النهائية للانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد وصيانة المحطة الكبرى، ومتابعة المراحل الأخيرة من إنشاء محطات مياه UF فائقة الترشيح، ليصل عدد محطات مياه القصاصين 9 محطات، بطاقة تصميمية 32 ألف متر مكعب يوميًا، وذلك للقضاء بشكل نهائي على مشكلات ضعف مياه الشرب بمدينة القصاصين والمناطق المجاورة، لافتا إلى أن قدرة تلك المحطات قبل أعمال كانت 8000 متر مكعب يوميًا.وأضاف، أن التشغيل التجريبي لمحطة مياه شرب المحسمة القديمة "UF" فائقة الترشيح، التابعة لمركز ومدينة القصاصين، وذلك بطاقة تصميمية 60 لترث، بجانب محطة المياه الكومباكت المتواجدة بذات المنطقة التي تعمل بكامل طاقتها بعد عمليات الإحلال والتجديد، بسعة تصميمية 30 لترث، لتصبح ناتج المحطتين 6000 متر مياه يوميا، وذلك يتم القضاء تماما علي مشكلة ضعف مياه الشرب بقرية المحسمة، وقرية 30 يونيو، والمناطق المجاورة، لتخدم أكثر من 70 ألف نسمه.