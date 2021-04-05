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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ المنيا يوجه بسرعة تنفيذ قرارات لجنة المنشآت الآيلة للسقوط

الإثنين 05/أبريل/2021 - 12:29 م
اللواء أسامة القاضي،
اللواء أسامة القاضي،
المنيا ـ على حسين
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شدد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، على سرعة تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، وذلك بالتنسيق مع الجهات الأمنية والتنفيذية.

وأكد أنه لن يتهاون حيال أي تقصير أو إهمال فيما يخص هذه الإجراءات والتي ترتبط بحياة وسلامة المواطنين، مشيرًا إلى أنه سيتم محاسبة كل المقصرين والمتقاعسين، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، وتنفيذا للقانون الخاص بتنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط، والحفاظ على التراث المعماري.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده المحافظ، مع لجنتي الحفاظ على التراث المعماري، والمنشآت الآيلة للسقوط، بحضور الدكتور أشرف أبوالعيون، المشرف العام على وحدة تطوير المناطق العشوائية، والعقيد محمد صلاح، رئيس مركز ومدينة المنيا، وأمير زيدان، مدير عام الشئون القانونية، وأعضاء اللجان المعنيين بهذا الشأن.

وكلف المحافظ بسرعة تشكيل لجنة استشارية من كلية الهندسة لمراجعة الحالة الإنشائية لجميع المباني واتخاذ اللازم نحو المباني المتهالكة أوالآيلة للسقوط، وخاصة عدد من العقارات المدرجة ضمن المباني ذات التراث المعماري المتميز، واتخاذ ما يلزم من أعمال ترميم، أو هدم حسب حالة العقار والتنفيذ الفوري للقرارات الصادرة لعدد منهم بالتنسيق مع الجهات الأمنية.

أكد المحافظ ضرورة المراجعة الدائمة لأعمال الحصر التي تتم، مع تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لأعمال اللجان، لافتًا إلى ضرورة العمل بروح الفريق وبكل الجدية والشفافية وتطبيق القانون بما يحقق الصالح العام، ويحافظ على أرواح المواطنين وسلامتهم.
محافظ المنيا يوجه بسرعة تنفيذ قرارات لجنة المنشآت الآيلة للسقوط
محافظ المنيا يوجه بسرعة تنفيذ قرارات لجنة المنشآت الآيلة للسقوط
محافظ المنيا يوجه بسرعة تنفيذ قرارات لجنة المنشآت الآيلة للسقوط
محافظ المنيا يوجه بسرعة تنفيذ قرارات لجنة المنشآت الآيلة للسقوط
محافظ المنيا يوجه بسرعة تنفيذ قرارات لجنة المنشآت الآيلة للسقوط
محافظ المنيا يوجه بسرعة تنفيذ قرارات لجنة المنشآت الآيلة للسقوط

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