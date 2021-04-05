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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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الخميس المقبل.. انطلاق الأسبوع العالمي لأمراض الأوردة بأسوان

الإثنين 05/أبريل/2021 - 12:28 م
الأسبوع العالمي لأمراض
الأسبوع العالمي لأمراض "الأوردة
أسوان_إسراء توفيق
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تنطلق فاعليات الأسبوع العالمي لأمراض "الأوردة" الخميس المقبل، تحت رعاية الدكتور أيمن محمود عثمان، القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، والدكتور محمد زكي الدهشوري، عميد كلية الطب، بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية على إقامة فعاليات علمية من خلال الأسبوع العالمي لأمراض الأوردة في الفترة من 5-11 أبريل 2021.


وقال الدكتور محمد زكي الدهشوري، عميد كلية الطب، إن فعاليات اليوم العلمي تضم وسائل توعوية بين المواطنين بأهمية وخطورة أمراض الأوردة وكيفية الوقاية منها بالإضافة إلى محاضرات مبسطة لشباب الأطباء الممارسين في مجال جراحة الأوعية الدموية وهيئة التمريض ومقدمي الخدمة الطبية والعلاجية.

وأضاف، أنه قد تم توجيه الدعوة إلى مصر باعتبارهما الدولة الرائدة في هذا المجال بالقارة الإفريقية والوطن العربي وللمؤسس ورئيس الفيدرالية الأستاذ الدكتور عماد الدين حسين ومقرها جامعة أسوان، وأستاذ جراحة الأوعية الدموية بجامعة عين شمس ومؤسس جمعية مصر للعلوم والمشرف على قسم جراحة الأوعية الدموية بجامعة أسوان.

وأشارالدكتور محمد إسماعيل، رئيس قسم الأوعية الدموية بطب جامعة أسوان، إلى أنه تقام الفعاليات بأحد الفنادق الكبرى بأسوان، في إطار معاناة الكثير من الأشخاص في الفئة العمرية من سن 18-70 عاما من أمراض الأوردة سواء الأوردة السطحية أو العميقة على هيئة قصور وردي مزمن بالساقين أو جلطات الأوردة العميقة، ما قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة على المدى القريب أو البعيد ونسبة وانتشار هذا المرض في المجتمع يتراوح مابين 17 حتى 20%، وحرصت العديد من المجتمعات الطبية لأمراض جراحة الأوعية الدموية على مستوى العالم على المشاركة في هذا الأسبوع العالمي.

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