ضبط سيدة نقبت عن الآثار أسفل منزلها بالدرب الأحمر

ألقت الأجهزة الأمنية بمحافظة القاهرة تحت إشراف اللواء أشرف الجندي، مدير الأمن، القبض على سيدة لقيامها بالتنقيب عن الآثار أسفل منزلها بمنطقة الدرب الأحمر.وتلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، إخطارا يفيد بورود معلومات وتحريات لوحدة مباحث قسم شرطة الدرب الأحمر، بقيام بعض الأشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات بدائرة القسم.وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط إحدى السيدات، مقيمة بذات العنوان حال تواجدها بالعقار "ملكها"، وعُثر بداخله على (حفرة قطرها 3 أمتار بعمق 3 أمتار وممر أفقي بطول 4 أمتار - أدوات الحفر والتنقيب)، وبمواجهتها اعترفت بقيامها بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار بالاستعانة بمجموعة من العمالة اليومية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.