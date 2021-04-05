ضبط كمية من السكر والزيت مجهولة المصدر في ههيا بالشرقية

شنت إدارة تموين ههيا بمحافظة الشرقية، برئاسة محمد اﻷلفى مدير الإدارة، حملات تفتيشية ورقابية، للتأكد من وصول الدعم لمستحقيه.وأسفرت تلك الحملات عن ضبط سيارة سوزوكى حمراء اللون بدون لوحات معدنية بشارع المحكمة ببندر ههيا، محملة بكمية من السكر التموينى مقدارها (300) كيلوجرام، مجمعة من تاجر تموينى بقرية المطاوعة بغرض إعادة بيعها فى السوق السوداء.وكذلك تم ضبط (500) كيلو جرام سكر حر مجهول المصدر، و(50) كرتونة زيت حر سعة الكرتونة الواحدة 12 زجاجة بإجمالى كمية مقدارها (600) لتر مجهولة المصدر، وتم تسليم الكميات المضبوطة إلى فرع شركة الجملة وتحرير المحضر رقم 504 لسنة 2021 جنح، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.