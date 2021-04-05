إصدار أكثر من 420 ألف جواز سفر أيرلندي للمقيمين في بريطانيا

كشفت البيانات الرسمية البريطانية اليوم الإثنين عن ارتفاع عدد جوازات السفر الأيرلندية الصادرة في بريطانيا بعد التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست".وقال وزير الخارجية الأيرلندي "سيمون كوفيني" - وفقا لما ذكرته صحيفة (ذا إندبندنت) البريطانية عبر موقعها الإلكتروني - إن "بيانات أعداد جوازات السفر الصادرة لمقدمي الطلبات المقيمين في بريطانيا العظمى تشير إلى أن الرقم تجاوز 422 ألفا بين عامي 2016 و2020".وأوضحت البيانات أن حوالي 46 ألفا و400 جواز سفر أيرلندي تم إصداره للمقيمين في بريطانيا عام 2015، بينما تم إصدار 63 ألفا و500 جواز سفر عام 2016، وهو العام الذي صوتت فيه المملكة المتحدة لمغادرة الاتحاد الأوروبي.وأضافت أنه خلال عام 2019 ارتفع الرقم إلى أكثر من 120 ألف جواز سفر أيرلندي أصدر في المملكة المتحدة، مشيرة إلى أنه تم إصدار 358 ألفا و900 جواز سفر إيرلنديًا بين عامي 2017 و2020 للمقيمين البريطانيين.