«صحة المنيا» تقدم خدمات طبية لـ33 ألف سيدة للعناية بصحة الأم والجنين

أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، تقديم الخدمات الطبية لـ33 ألف و443 سيدة من الحوامل، ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية للعناية بصحة الأم والجنين، في إطار جهود الدولة للاهتمام بالصحة العامة للمواطنين.وقال دكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة، إن المبادرة تهدف لفحص السيدات الحوامل من أول يوم في الحمل حتى الولادة، بهدف الكشف المبكر عن العديد من الأمراض أهمها الفيروس الكبدي B ومرض الزهري، وفيروس نقص المناعة البشري، إلى جانب فحص الضغط وإجراء القياسات الفيزيائية الخاصة بالوزن والطول وقياس نسبة السكر في الدم، وذلك لمنع انتقال الأمراض من الأم للجنين.وأوضح دكتور أحمد خليل، منسق المبادرات الرئاسية بمحافظة المنيا، أن المبادرة تتم في 260 وحدة صحية، ومركز طبي، في جميع الإدارات الصحية على مستوى محافظة المنيا، عن طريق فرق طبية مدربة مع اتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة واتباع أساليب مكافحة العدوى.