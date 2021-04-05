روسيا: الاتحاد الأوروبي يخشى تسجيل لقاح «سبوتنيك V»

قال ألكسندر جينتسبورج، مدير مركز "جامالي" الروسي لبحوث علم الأوبئة والأحياء الدقيقة التابع لوزارة الصحة الروسية: "إن الاتحاد الأوروبي يخشى من تسجيل وقبول لقاح «سبوتنيك V» ضد فيروس كورونا لأنه سيكون منافسا بالنسبة لغيره من اللقاحات".وأضاف جينتسبورج، اليوم الإثنين: "إن الاتحاد الأوروبي ليس في عجلة من أمره لتسجيل «سبوتنيك V» كمنتج تجاري كامل في السوق الأوروبية خوفا من خصائصه العالية، والتي بفضلها قد تتراجع مبيعات اللقاحات الأخرى، وبالتالي سيولد منافسة كبيرة في الأسواق".يُذكر أن اللقاح الروسي "سبوتنيك V" ضد فيروس كورونا يخضع منذ مارس الماضي لفحص تدريجي في وكالة الأدوية الأوروبية، والتي بدورها تصدر توصيات للاستخدام في دول الاتحاد الأوروبي.ووفقًا لتقارير وسائل الإعلام، قد يحصل اللقاح الروسي على موافقة وكالة الأدوية الأوروبية في شهر مايو المقبل.ويعتقد المسئولون الروس أن انضمام "سبوتنيك V" إلى اللقاحات المعتمدة في الاتحاد الأوربي يعني انتصارا دبلوماسيا لروسيا، التي تعطلت تجارتها مع الاتحاد الأوروبي لسنوات بسبب العقوبات عقب ضم شبه جزيرة القرم.