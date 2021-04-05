أرباح «الإسكندرية للأدوية» تتراجع 19% خلال 8 أشهر

كشفت القوائم المالية لشركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية، عن أول 8 أشهر من العام المالي الجاري، عن تراجع أرباحها بنسبة 19.3 %، على أساس سنوي.وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر، اليوم الاثنين، أنها سجلت صافي ربح بلغ 95.31 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية فبراير الماضي، مقابل 118.1 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.وارتفعت إيرادات الشركة خلال الثمانية أشهر لتسجل 787.7 مليون جنيه، مقابل 709.03 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.يشار إلى أن الشركة سجلت صافي ربح بلغ 79 مليون جنيه منذ يوليو حتى نهاية ديسمبر الماضي، مقابل 85.26 مليون جنيه أرباحًا خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق عليه.