رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 05 أبريل 2021 الموافق 23 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«القاهرة الجديدة» ينفذ حملات لإزالة الأكشاك الشاغلة للطرق والمحاور

الإثنين 05/أبريل/2021 - 12:21 م
جريدة الدستور
محمد إبراهيم
طباعة
وجه المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، بإزالة جميع الأكشاك المخالفة والشاغلة للطرق والمحاور الرئيسية ومصادرتها والتأكيد على عدم عودتها مرة اخرى، لما تسببه من إشغالات وإعاقة لحركة المشاة، وتشويه المنظر الجمالي والحضاري للمدينة.

وفي ذات السياق، صرح المهندس عبدالناصر يوسف، نائب رئيس جهاز القاهرة الجديدة للتجمع الخامس، بأنه تم شن حملة بالتعاون مع إدارة أمن التجمع الخامس لإزالة جميع الأكشاك بشارع التسعين الشمالي، مؤكدا استكماله للحملات على جميع المحاور الرئيسية والفرعية بالمدينة.

وأشار نائب رئيس الجهاز إلى أنه تم شن حملة أخرى على جميع المحال والورش المخالفة بالمجاورة التاسعة وحي البنفسج بالتجمع الأول، والتي أسفرت عن غلق وتشميع لمنشأتين مخالفتين بالقطعتين رقمي 63، 65 بحي البنفسج 5، ومنشأة بالقطعة 190 بحي البنفسج 2، وتم تحرير محاضر للمخالفات، ومصادرة المضبوطات المخالفة والتحفظ عليها بمخازن الجهاز.

من جهتها، قالت المهندسة سلوى بيومى، نائب رئيس جهاز القاهرة الجديدة للتجمع الثالث، إنه تم رفع عدة إشغالات من منطقة أجيكو، استكمالا لرفع الإشغالات بالمنطقة، وفتح مناور العمارات بسوق المحمودية بالتجمع الثالث.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حي شرق مدينة نصر يزيل كافية «شاكوش»

تفاصيل القبض على 3 مطربين بينهم حسن شاكوش أثناء افتتاح كافيه بمدينة نصر

أحمد حسام «ميدو» يستقيل من «بيراميدز»

وصول حسن شاكوش لمحكمة مدينة نصر وإيداعه الحجز


الصور

image description

جامعة أسيوط تسلم عقود وحدات سكنية بـ«الرحاب» لـ480 منتفعا

image description

«أسيوط»: متابعة تنفيذ الوحدات الصحية وتطوير الريف ضمن «حياة كريمة»

image description

«الرقابة الإدارية» تضبط اختلاس 30 طن دقيق مدعم في أسيوط

image description

جامعة دمياط تستعد لزيارة وزير التعليم العالي غدا

image description

الخيام مساكنهم والرعي أبرز أعمالهم.. حياة العرب الرحالة في مصر

الأكثر قراءة

تفاصيل القبض على 3 مطربين بينهم حسن شاكوش أثناء افتتاح كافيه بمدينة نصر

وصول حسن شاكوش لمحكمة مدينة نصر وإيداعه الحجز

أسعار الدواجن اليوم الإثنين 5-4-2021

أحمد حسام «ميدو» يستقيل من «بيراميدز»

إنفوجراف

image description

أسبوع الانتصارات الكبرى

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

إصدار أكثر من 420 ألف جواز سفر أيرلندي للمقيمين في بريطانيا

إكسبريس: رئيس برشلونة يفاضل بين نيمار وإيرلينج هالاند

زلزال بقوة 5.8 درجات يضرب ساحل نيوزيلندا

ارتفاع ضحايا إعصار وفيضانات إندونيسيا لـ91 قتيلا وعشرات المفقودين

أيام زمان

لماذا فشل أحمد رمزي في الزواج من شمس البارودي؟

فقد سمعه ولم يمش في جنازته أحد.. مأساة زكي رستم

«كل الستات بتحبه».. شقيقة رشدي أباظة تكشف أسرار الدنجوان

«نص كلمة»... كيف سبق أحمد رجب «تويتر» بنصف قرن؟

مقالات الرأي
د. منى حلمى
المشهد الأول.. حب النفس
عمرو خالد
كيف تحبب ابنك فى ذكر الله؟
ماجد حبته
مجنونة العرش
ماجد حبته
من التحرير.. إلى الحضارة
المزيد

الثقافة

غدا.. ندوة في معهد جوته حول حقوق الترجمة من العربية إلى الألمانية

«أحلام شتوية» ينطلق على مسرح الحديقة الدولية (صور)

سعيد ناشيد عن موكب المومياوات: ليلة تجلى الرّوح المصرية

افتتاح تجريبى لقاعة «ضي» الجديدة وصالون الراحل شاكر عبدالحميد (صور)