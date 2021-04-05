«القاهرة الجديدة» ينفذ حملات لإزالة الأكشاك الشاغلة للطرق والمحاور

وجه المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، بإزالة جميع الأكشاك المخالفة والشاغلة للطرق والمحاور الرئيسية ومصادرتها والتأكيد على عدم عودتها مرة اخرى، لما تسببه من إشغالات وإعاقة لحركة المشاة، وتشويه المنظر الجمالي والحضاري للمدينة.وفي ذات السياق، صرح المهندس عبدالناصر يوسف، نائب رئيس جهاز القاهرة الجديدة للتجمع الخامس، بأنه تم شن حملة بالتعاون مع إدارة أمن التجمع الخامس لإزالة جميع الأكشاك بشارع التسعين الشمالي، مؤكدا استكماله للحملات على جميع المحاور الرئيسية والفرعية بالمدينة.وأشار نائب رئيس الجهاز إلى أنه تم شن حملة أخرى على جميع المحال والورش المخالفة بالمجاورة التاسعة وحي البنفسج بالتجمع الأول، والتي أسفرت عن غلق وتشميع لمنشأتين مخالفتين بالقطعتين رقمي 63، 65 بحي البنفسج 5، ومنشأة بالقطعة 190 بحي البنفسج 2، وتم تحرير محاضر للمخالفات، ومصادرة المضبوطات المخالفة والتحفظ عليها بمخازن الجهاز.من جهتها، قالت المهندسة سلوى بيومى، نائب رئيس جهاز القاهرة الجديدة للتجمع الثالث، إنه تم رفع عدة إشغالات من منطقة أجيكو، استكمالا لرفع الإشغالات بالمنطقة، وفتح مناور العمارات بسوق المحمودية بالتجمع الثالث.