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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

المغرب: وفاة الفنانة الشهيرة الحاجة الحمداوية عن 91 عاما

الإثنين 05/أبريل/2021 - 12:21 م
الفنانة الشهيرة الحاجة
الفنانة الشهيرة الحاجة الحمداوية
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توفيت اليوم الاثنين المطربة الشعبية المغربية البارزة الحاجة الحمداوية عن عمر ناهز 91 عاما.

وذاع صيت الحاجة الحمداوية في مجال فن (العيطة)، وبعد عمر مديد عايشت فيه المغرب قبل وبعد الاستقلال، وشهد أداءها 3 ملوك للمغرب.

وقبل أقل من سنة، فاجأت الحمداوية جمهورها بالاعتزال، بعد مسار فني جاوز الـ70 عاما، مانحة حقوق تأدية جميع أغانيها للفنانة المغربية كزّينة عويطة، ابنة العداء المغربي البارز سعيد عويطة.

وكان اسم الحمداوية مرتبطا بفن (العيطة) والفن (الشعبي)، اللذين حافظت على الريادة فيهما على مدار الأجيال، بأغان مثل (هزو بينا العلام) و(منين أنا ومنين انت).

كما شاركت الحاجة الحمداوية - في سنوات شبابها زمن الاستعمار - في تعبيرات فنية تغازل مشاعر الوطنيين وتتبنّى أطروحاتهم؛ وهو ما لَم تسلم على إثره من بطش المستعمر الفرنسي.

ولَم يقتصر حضور الحاجة الحمداوية في الذاكرة الشعبية بوصفها مغنية لفن (العيطة)، بل أيضا بوصفها من أعمدة الغناء الشعبي، وأحد الوجوه البارزة، دائمة الحضور، في المشهد الفني المغربي.

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